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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

獨家專訪法務部長蔡清祥　淘汰惡檢！伸張人權！司法要接地氣！

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記者吳銘峯／台北報導

法務部長蔡清祥擔任檢察官工作超過30年，為人正直，注重操守。蔡英文總統上任後，破格任用蔡清祥，讓他成為檢察官出任調查局長之首例，整頓調查局累積的人事問題。爾後又讓他接掌法務部，扛下蔡英文推動的司法改革大旗，成為行政、司法體系間重要的樞紐。

在司法改革有關「淘汰不適任檢察官」部分，蔡清祥上任後爆發了花蓮地檢署前檢察官林俊佑帶警察進幼兒園對兒童公審事件，蔡清祥當時主張檢察官人事審議委員會重懲林俊佑；另外，媒體報導前嘉義地檢署檢察官曹合一，疑似與地方政治勢力結合，蔡清祥正要出手時，曹合一立馬辭退檢察官職務。對此，蔡清祥強調「檢察官本來就是正人要先正己，要注意自己的操守，不但工作上要非常積極努力，操守上更是絕不容許有任何的瑕疵。」

因此對於「檢察官評鑑委員會」引入外部委員，以加速淘汰不適任檢察官，蔡清祥樂觀其成，「有更多的外部委員可以參與審查，可以把人民的聲音、人民的看法帶進來，避免讓外界認為我們是官官相護。」

▲▼法務部長蔡清祥專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲法務部長蔡清祥認為，檢察官的操守十分重要，正人必須要先正己。（圖／記者湯興漢攝）

蔡清祥在檢察長人事布局上強調年輕化，他認為要讓司改更接地氣。「所謂的接地氣，要聽得到民眾的聲音。外界批評我們檢察官有些年紀比較輕，社會經驗不足，有的個人的判斷比較狹隘，我要求主任檢察官跟檢察長，一定要參與要了解，不管是起訴還是上訴，都應該要透過檢察一體的機制，來落實執行、協助辦案。」

至於獄政改革上，配合大法官釋字755、756號解釋，針對受刑人人權改革部分，蔡清祥推動《監獄行刑法》跟《羈押法》的修正，讓受刑人擁有更多基本人權。正如司法院長許宗力曾在大法官釋字第755號解釋的協同意見書提到，「受刑人只是穿『囚服』的國民，並非是憲法基本權保障的『棄民』」，包含擴大執行「監外自主作業」、推動「智慧型監獄」等，蔡清祥特別強調家庭的功用，可以幫助受刑人儘速回歸社會。

蔡清祥也認同修改「偵查不公開」的相關規定，「接受偵查的涉嫌人，他也許不是真正的有涉及到犯罪，但是有一些必須要澄清的，我們要顧到他個人的隱私跟名譽，所以有些不能夠隨便的公開。」

展望未來司法改革的方向，蔡清祥提出「人民檢察審查會」，未來讓人民可以對於檢察官的不起訴處分，直接審查。「我們將仿造日本，設置人民檢察審查會，未來就是配合司法院的國民法官，我們也讓人民對於檢察官的不起訴處分，也能夠有進一步的參與審查。」

▼展望未來的司法改革，法務部將仿照日本設置人民檢查審查會，讓人民對於檢察官的不起訴處分參與審查。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼法務部長蔡清祥專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：法律,人權,蔡清祥,法務部,檢察官,檢察官評鑑委員會,獄政改革,偵查不公開,人民檢察審查會

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