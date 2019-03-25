楊大正飆「X你娘」批反同　柯文哲：人家修養不好　你要怎樣？

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在訪美談到同婚時自爆，「我投票時投反對你，但是我允許12.5萬人上街遊行」，引發爭議。滅火器主唱在大港開唱直嗆，「有個市長說他在同志婚姻投下反對票，我要說，我X你娘咧！」柯文哲25日直呼，「人家修養不好你要怎樣」。

柯文哲說，「我」是指台北市民，並不是他個人，我們雖然在公投，大部分的人還是反對同志議題，但是十二萬五千人遊行，在台北還是可以smooth進行，「我」是指台北市民。

柯文哲話鋒一轉說，去年那個公投他還是有意見，「同志議題其實不應當公投」，如果投出來51%比49%，難道那49%應該去聽51%的人意見，民主政治少數服從多數，可是後面還有一句話，多數尊重少數，「所以很多這種價值、人權問題其實不應當拿去公投，我對去年公投投這個，還是有點覺得怪怪的。」

不過，對於柯文哲在同志議題的解釋，滅火器樂團主唱楊大正並不領情，他在演唱會上甚至用髒話飆罵，對此，柯文哲表示，「那沒辦法，第一點，人家罵你，每天罵我們的很多，第二點，人家修養不好你要怎樣，除非你要告他或什麼，不然就算了啊。」

至於楊大正認為國民黨的候選人都大方表態，但柯文哲沒有，覺得柯文哲比國民黨沒有guts？柯文哲僅表示，「還是這樣啦，這是他的批評，每個人的批評聽一聽就好」。

▲柯文哲、楊大正。（合成圖／記者陳家祥、徐斌慎攝）