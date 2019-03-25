台師大流行音樂碩士專班放榜　滅火器主唱、趙傳錄取





▲台師大流行音樂碩士專班放榜，滅火器主唱楊大正、知名歌手趙傳都上榜。（圖／台師大提供）



生活中心／綜合報導

台灣第一個國立大學開辦的台灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班，近日順利完成第三屆招生放榜。錄取名單「星」味十足，包括知名歌手－滅火器主唱大正（本名楊大正）、趙傳（本名趙柏鈞）、濁水溪公社鍵盤手蛋（本名蘇玠亘），以及師大附中音樂班畢業跨界到流行音樂的柯喬凱、優秀新生代電吉他手施竣中等，皆順利錄取。

台師大指出，流行音樂產學應用碩士在職專班由國內專業的師資團隊聯手打造的橫跨學界業界領域的專業課程，使得第一、二屆就吸引了許多業界知名人士前來報名就讀，包括知名歌手潘越雲、董事長樂團主唱吉董、知名鼓手張文光、知名製作人趙家駒、知名吉他手兼Youtuber葉宇峻等，而這把火也持續地延燒至第三屆。

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台師大說明，第三屆流行音樂產學應用碩士在職專班分成三組進行招考，創作與唱奏組、製作與行銷組以及跨界與多媒體研究組，今年從去年21個名額一口氣提高到30個名額，吸引了多達將近90幾位學生報考。

▲第二屆流行音樂產學應用碩士在職專班。（圖／台師大提供）



本屆錄取名單當中「星」味十足，包括知名歌手－滅火器主唱大正（本名楊大正）、趙傳（本名趙柏鈞）、濁水溪公社鍵盤手蛋（本名蘇玠亘），以及師大附中音樂班畢業跨界到流行音樂的柯喬凱等，皆順利錄取。本屆榜首施竣中，也是剛嶄露頭角的優秀新生代，施竣中目前是達藝娛樂的簽約樂團的電吉他手。這股由師大流行音樂產學應用碩士在職專班創造的新潮流，儼然成為亞洲第一個也是最重要的流行音樂產業的人才培訓基地。

台師大表示，目前流行音樂產學應用碩士在職專班師資產學雙軌並行，學界知名教授徐玫玲、林安邦、董澤平、白紀齡以及謝宗翰教授等，業界金牌製作人喜歡音樂總經理陳子鴻、河岸留言林正如、知名作詞家何厚華、作曲家蘇通達以及爵士演奏家李承育等皆為該校教授；另外，滾石唱片段鍾沂總經理、編曲家鍾興民、陳飛午、作詞家馬嵩惟、吳易瑋、吉他黃宣銘以及爵士鋼琴家烏野薰等業界師資，都已受邀至師大擔任客座講師。