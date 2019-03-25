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我好像沒人要...少女成人球3地踢　霸氣嬤爭監護：給她溫暖的家

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▲▼川菜館,川菜嬤,人球。（圖／翻攝Google Map）

▲楊阿寶平時經營川菜館維生。（圖／翻攝Google地圖）

記者戴若涵／採訪報導

新北市板橋區經營川菜館的61歲阿嬤楊阿寶，因不捨從小被母親拋棄的孫翎軒，待她如親生孫女一般。2016年小女孩長成亭亭玉立的少女，準備踏入高中生活，孰料，雙親竟不願意在助學貸款相關文件上簽名，讓「川菜嬤」下定決心要打官司取得監護權，給翎軒一個溫暖的家，這段沒有血緣關係的「祖孫情」格外令人動容！

據了解，翎軒的父親在金門當兵時，結識了翎軒的母親，2人墜入愛河未婚先孕，翎軒的母親也隨其父來到台灣本島，孰料，翎軒的母親罹患產後憂鬱症，便拋下年幼的翎軒回去金門，母女倆自此再也沒見過面；翎軒的父親則是將孩子託給基隆的母親照顧，近乎不聞不問。而14年前川菜嬤感念於翎軒奶奶對雙親的照顧，因此接受對方的請託，時常代為照顧當時才3、4歲的翎軒，結下了不解之緣。

「這不是我的家...」翎軒上小學時，跟已離異的姑姑一起住，隨後又到了彰化的姑丈家，她坦言，雖然姑丈待自己很好，卻始終有寄人籬下的感覺，又加上翎軒姑丈的家人認為，沒有義務要照顧翎軒，讓翎軒更加感覺自己不是姑丈家的一份子。後來姑丈認為，翎軒的父親應擔起身為人父的責任，於是翎軒在唸國一時，便與父親同住，但情況卻未見改善。由於生活習慣不同，翎軒父親在某次下班後，竟持不求人狂打翎軒的額頭，邊打還邊說「打一打看會不會比較聰明」，經學校通報家暴後，又由姑丈出面將翎軒帶走安置。

川菜嬤接受《ETtoday新聞雲》採訪時透露，這段期間翎軒雖在中部念書，但每逢寒暑假便會被她接到新北市照顧，每每假期結束時，翎軒總是與川菜嬤難分難捨，哭得肝腸寸斷，讓川菜嬤十分不捨，輾轉之下，川菜嬤接受了翎軒父親的請託，讓女孩長住家中。

▲▼ 阿嬤,外婆,祖孫,老人,牽手 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲川菜嬤雖與翎軒沒有血緣關係，但2人卻有著相當深厚的情感。（圖／取自免費圖庫pixabay）

此時，第一個難題馬上浮上檯面，由於翎軒的戶籍地不在新北市，因此無法就讀江翠國中，在川菜嬤多方奔走後，才得以入學，但緊接著下一個難關又出現了，由於川菜嬤沒有餘裕可支付孩子的學費，翎軒只好辦理就學貸款，沒想到她的雙親竟不願意簽署相關入學資料，讓川菜嬤既不滿又不捨，決定出手相助，打官司爭取監護權

阿嬤，我好像沒人要一樣，被人踢來踢去」川菜嬤表示，自己也是養女，深切明白沒有家的感覺，每當聽見翎軒這樣對自己說，她便感到相當心痛，想努力給翎軒一個溫暖的家，也不希望孩子因為家庭因素走上歧途，她也忍不住感嘆，「為人父母想生再生，想養再養，不要害了一條生命」。

回憶起出庭時的場景，父親毫不猶豫地放棄監護權，而母親甚至更直接在法庭上表示，「我又沒有照顧過你，幹嘛養你？」翎軒坦言，看見父母如此顯而易見的不在乎，她很受傷，直言「為什麼連想把我帶回家試著相處看看的感覺都沒有？」讓她在路上看見其他人與父母相處時，感到格外的羨慕與心酸。

但在川菜嬤的奔走及各界的幫助下，翎軒終於取得從未申請過的健保等相關補助，雖然未來可能仍需憂心學費等相關問題，但川菜嬤雪中送炭的暖舉，可說是扭轉了翎軒的人生。被問到有沒有什麼想對阿嬤說的話時，翎軒略顯羞澀支支吾吾地表示，雖然自己有時說話很「白目」，但川菜嬤仍然包容她，也不曾讓她有過寄人籬下的感覺，甚至有時候打工回家，川菜嬤還會替她留飯菜，讓翎軒心中倍感溫馨，感激之情溢於言表。

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關鍵字：川菜館,祖孫情,收養,監護權

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