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收養7孩只為點閱率　媽媽YouTuber狂噴胡椒水、沒收食物逼拍片

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▲▼霸凌,虐童。（圖／CFP）

▲霍布森對沒有血緣關係的孩子下手，逼迫拍片。圖為示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州48歲YouTuber霍布森（Machelle Hobson）2012年開始上傳影片，近期卻有女子投訴她虐待7名被收養的孩童，她涉嫌用胡椒水噴灑孩子，禁止小孩們吃東西與喝水，且一定要配合她拍片。目前霍布森的頻道已遭停權，預計26日出席聽證會。

霍布森的YouTube頻道名稱為「華麗的冒險」（Fantastic Adventures），吸引至少80萬人訂閱，有女子向警方揭露她疑似虐待的行為，她15日遭到逮捕。警方抵達霍布森住家後，發現7名孩童營養不良、臉色蒼白，有著明顯的黑眼圈，孩子們都感到口渴與飢餓。

其中一名小孩告訴警方，她被霍布森鎖在衣櫃好幾天，無法接觸到食物或水，她還必須穿上尿布，不能使用廁所。據悉霍布森噴灑胡椒水在孩子的雙腿之間，她痛打小孩，要求對方洗冷水澡，如果對方抵抗，她會進一步實施懲罰。

霍布森否認部分指控，她聲稱自己只有打孩子們的屁股，或讓孩童罰站而已。然而，根據投訴內容，所有孩子都提到自己必須參加霍布森的影片拍攝，如果忘記台詞或是沒遵循指示，便會受到懲罰，這些孩童多年來沒有上學，只為了幫助霍布森拍片。

YouTube發言人表示，公司將與兒童安全組織等相關人士密切合作，以利後續調查並採取行動。皮納爾縣律師辦公室稱這起事件令人不安，孩子是社區內最寶貴的資源，將致力讓那些傷害小孩們的人負責。

霍布森與2名兒子16日首次出庭，她被指控2項兒童猥褻罪、7項虐待兒童罪、5項非法監禁罪以及5項忽視兒童罪。她的律師沒有回應媒體的提問。

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