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娃娃、吳思顏...4女星產後曬娃驚見身材更火辣　粉絲嘆：不科學

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▲▼娃娃、吳思顏...4女星產後曬娃驚見身材更火辣　粉絲嘆：不科學。（圖／翻攝自各粉絲團）

▲女星網紅產後恢復迅速令粉絲們紛紛大嘆不科學，原來大家不約而同是靠飲食運動及塑身衣。 （圖／翻攝自各粉絲團，下同）

消費中心／綜合報導

近幾年演藝圈喜事頻傳，產後曬兒已成為眾女星最潮樂事，尤其產後得意曬曲線，不只娃娃、吳思顏、部落客人妻黛黛幾乎做完月子立刻恢復少女身材，網紅小貓更是產後一個半月就飛義大利外拍，令粉絲們頻頻敲碗詢問產後快速恢復身材的祕方。

娃娃產前水腫提早備戰　愛上穿塑身衣產後曲線更好看

▲▼有穿有保佑？4位女星、網紅產後身材火辣　粉絲狂喊不科學！（圖／翻攝自粉絲團）

身為女歌手，小清新女神娃娃當然相當重視形象，從懷孕就進入備戰狀態！她分享先前懷孕腿容易水腫時，就先穿了瑪麗蓮訂製腿套，坐月子期間貼心的瑪麗蓮就直接到府量身並指導正確的穿著方式，讓她生完沒多久就可以全身立馬塑緊。而且娃娃本來還擔心餵母奶時會穿不住全身型的塑身衣，結果發現其實瑪麗蓮塑身衣材質很透氣，合身剪裁也不會讓胸部不舒服，甚至穿上後的身體曲線看起來更好看了～果然一po出近況，秒讓粉絲崩潰大呼：完全看不出來身上還有9.5公斤要減！

吳思顏狂餵母奶消肚　運動+塑身衣美麗不走山

▲▼有穿有保佑？4位女星、網紅產後身材火辣　粉絲狂喊不科學！（圖／翻攝自粉絲團）

吳思顏產後兩個月大秀火辣身材，令粉絲們大呼：美到哭，根本就像沒生過一樣！她提到自己屬於「有穿有保佑」型，雖然沒有天天穿滿8小時，但是真心不騙，塑身衣有穿和沒穿自己都能感覺到明顯差很大，而且穿了竟然比懷孕前身材更好一點，最棒的是不只產後穿，以後恢復了，瑪麗蓮還提供免費改小，平時還能繼續穿。

▲▼有穿有保佑？4位女星、網紅產後身材火辣　粉絲狂喊不科學！（圖／翻攝自粉絲團）

時尚潮模升級潮媽代表，吳思顏也建議孕媽咪要好好吃、好好運動！產前規劃一下去瑪麗蓮訂做專屬於自己塑身衣，產後也要吃得健康、多喝湯湯水水讓奶水充足，多擠母奶也有助於產後恢復，多管齊下才是最健康的產後瘦身方式。

小貓產後秒飛義大利當Model　天天靠塑身衣大玩穿搭

▲▼有穿有保佑？4位女星、網紅產後身材火辣　粉絲狂喊不科學！（圖／翻攝自粉絲團）

以清新形象深受網友喜愛的網紅小貓更誇張，產後一個半月就直飛義大利當Model，回想起來仍覺得自己夠勇敢～她透露其實產前就先穿瑪麗蓮訂製的袖套，以免肉肉亂跑看起來虎背熊腰，而且產後透過瑪麗蓮把肉肉束起來，輕鬆讓身材看起來穠纖合度、凹凸有緻，拍照身材超完美令她得意至今。

▲▼有穿有保佑？4位女星、網紅產後身材火辣　粉絲狂喊不科學！（圖／翻攝自粉絲團）

小貓最滿意瑪麗蓮材質使用日本 BabyFiber布料，又輕薄又透氣，比一般純棉快乾3倍，穿一整天也不會悶熱，而且平時她就會把塑身衣融入穿搭，運動休閒或是約會穿，就像第二層肌膚！而且瑪麗蓮塑身衣特殊腰腹三層加壓設計、大腿也有雙層加壓，把肉肉收緊歸位、曲線好看卻不會有被勒住的感覺，最棒的是採用無胸罩及脇邊加高設計，把副乳、後背肉通通往前推，胸型UPUP好好看，而且瑪麗蓮不只可為產後媽咪預約到府量身，尺寸改小也是終身免費，一件穿久久CP值超高，也因此現在小貓身邊只要有朋友懷孕都一定會推薦要穿！

人妻黛黛產後不畏體重迷思大口吃　粉絲狂喊不科學

▲▼有穿有保佑？4位女星、網紅產後身材火辣　粉絲狂喊不科學！（圖／翻攝自粉絲團）

美麗人妻黛黛產後依舊維持魔鬼身材，讓身邊人頻頻驚呼：「怎麼瘦的？快教我！」她分享自己全靠3大秘訣：飲食、運動、塑身衣！產後兩週立刻穿上瑪麗蓮，只穿一個多月明顯可以感覺到贅肉漸漸變少，由於材質透氣舒服，即使以前從沒穿過的她，現在穿一整天也不會不舒服，而且無罩杯設計方便哺乳，每天穿著也可以自在餵奶。

▲▼有穿有保佑？4位女星、網紅產後身材火辣　粉絲狂喊不科學！（圖／翻攝自粉絲團）

人妻黛黛認為，體重是其次，先收好鬆垮的肚皮找回曲線最要緊，畢竟生產很耗體力，千萬不要絕食減肥，寧可天天搭配核心運動做個10分鐘，有體力再做30分鐘有氧會更好，而且順利餵母奶很重要，光是餵母奶一天平均可以消耗4-500大卡，這樣的消耗量三餐就算認真吃也會照瘦不誤，還能讓自己瘦得健康又美麗！

眼看這麼多過來人的經驗，肯定為新手媽媽打了一劑強心針，了解身材走山不是女人產後唯一的宿命，關鍵仍在於你為自己付出多少心力！今年母親節檔期，瑪麗蓮推出「寵愛女人節」活動，塑身衣加1元多1件，寵愛每位為孩子付出青春與美麗的辛苦媽咪，提前預約體驗、免費試穿，給自己一個重返榮耀的機會。

塑身衣加1元多1件 活動優惠：http://bit.ly/2Hg1Km5
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