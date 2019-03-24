男大生器捐助「6家庭」重生　父淚崩：子傑，我知道你在...

▲子傑父親出席器捐感恩會，將思念愛子之情一字一句說出，相當動人。（圖／民眾提供）

記者陳玉／台中報導

台中22歲男大生子傑去年6月間不幸遭遇車禍腦死，父母強忍悲痛替愛子做出「器官捐贈」決定，共助6人重生；子傑父親23日出席中國附醫器捐感恩追思音樂會表示，「器捐讓兒子擁有『第三人生』，謝謝他們幫兒子活在世上，雖然子傑已經走了9個月，但我們仍舊非常想念他」話才一出口就不禁淚崩，「子傑，我知道你現在人一定在現場......」一字一句道出思念愛子之情，讓在場人員都不禁紅了眼眶。

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▲中國附醫透過器捐感恩音樂會，呼籲社會大眾，踴躍響應器捐。（圖／中國附醫提供）

子傑爸爸說，子傑是家中么子，個性獨立、熱心助人，去年6月間在大學四年級最後一堂課結束後返家途中，一場意外讓準備大展長才的他停下了前進的腳步。「接到醫院通知時，我還以為詐騙電話......」，子傑經2天搶救後，醫師宣布腦死，詢問父母是否考慮器捐，「我們的心真的好痛，因為子傑都還沒跟我們道別」，子傑父母決定捐出腦死子傑的心、肝、腎與肺等器官，讓6個受捐家庭受惠。

「我不希望子傑身體變得空空的。」子傑媽媽與姊姊連夜趕工，用不織布縫製心、肺、肝、腎，並將想對子傑說的話放進其中，透過一針一線細密縫緊了愛與思念，希望子傑能如出生那天一樣無暇圓滿。

子傑父親也說，出殯那天，有超過200位同學來送他最後一程，會做出器捐決定，也是因為子傑從小樂於助人，把愛與歡笑帶給家人和朋友，雖然心痛，但決定把小愛化為大愛，替其他家庭帶來希望。

▲▼丁男因捐贈者大愛順利完成肺臟移植，感謝捐贈者的大愛，可以讓自己走完剩下的人生。（圖／民眾提供）

長年擔任水泥工的60歲丁男，因吸入過多粉塵導致肺部纖維化，雖在5年前換了第一顆肺臟，但約1年前又出現氣喘情況，曾因為喘不過氣掛急診，認為自己「差不多了」，但隔天就接獲受贈肺臟移植通知，本月23日時順利出院，他上台致詞時不禁語氣激動，先說「自己是全台最幸運的人」，更感謝捐贈者的大愛，可以讓自己走完剩下的人生，會好好珍惜這個得來不易的器官。

▲黃女母親透過捐贈重見光明，說要好好替捐贈者看看這個美麗的世界。（圖／民眾提供）

另名受贈者黃小姐表示，2年前父親因車禍過世，悲傷過度的母親得了急性青光眼，再也分不清白天黑夜，今年2月母親終於獲得眼角膜捐贈重見光明，母親非常感謝捐贈者大愛，「要替他好好看看這個美麗的世界。」

中國附醫器官移植中心院長鄭隆賓表示，目前台灣有9647人正在等候器官捐贈，等候肝臟移植者有1125人、等待腎臟移植者更高達7452人，期望透過此活動呼籲社會大眾，踴躍響應器捐。