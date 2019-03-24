四季茶旅春分草原茶會　太和國小學童自創品牌賣家鄉茶

▲阿里山四季茶旅春分草原茶會。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下稱阿里山管理處）23日在觸口牛埔仔愛情大草原，辦理為期兩天的｢2019阿里山四季茶旅-春分草原茶會｣，現場由金獅社區長義堂獅陣、太和國小太極舞、社區茶服秀及創作詩展演下熱鬧開場，現場更有小小茶農自行設計品牌推廣家鄉茶。

今年春分草原茶會規劃阿里山社區茶席區、太空茶席區、阿里山比賽茶鑑賞區等三大品茗區；並以在地茶產業及茶特色文創商品為構想，規劃十大社區茶席，將家鄉茶環境氛圍、在地生態、社區植栽素材為元素，再融入節氣及季節花卉，佈置節氣茶空間，將大阿里山茶區特色風貌縮影在牛埔仔愛情大草原。

今年特邀7位國際茶人(含美國、土耳其、印尼、西班牙、巴西)於太空茶席司茶，展現沏茶功夫外，另邀請日本神戶囍麗茶坊茶藝師團與阿里山茶旅達人進行茶藝文化交流，體驗阿里山深度茶旅行；比賽茶鑑賞區則有阿里山優質比賽茶聯合展售活動，讓民眾品嚐到來自大阿里山茶區40多款的特色好茶，感受淬鍊的「阿里山茶文化」多元發展。

各社區營造的茶空間，包括太和及仁和社區以立春節氣營造彎延太極生兩檥的茶席氛圍；太興社區以雨水節氣展現先民「樣樣行」及居民「相互合作」的精神；瑞峰社區以驚蜇節氣營造，並以金字塔茶屋取甲蟲花布為佈置意象，設計結合天、地、人、節氣能量；隙頂社區以驚蜇節氣運用竹子、木頭、茶染及蘭花元素呈現茶文化之高雅；石棹社區以春分節氣結合在地的棕梠葉、蝴蝶蘭營造春之饗宴，象徵著產業的生生不息；十字社區以春分節氣搭配在地的竹材、山蘇、海芋及花布巾營造春天百花齊放的氛圍；瑞里社區以清明節氣營造冰磚的妝點，袪除人的燥熱感；仁壽社區以穀雨節氣運用在地竹子構成山洞造型，並利用植物構成一條秘徑，邀您一同穿越體驗茶空間。

今年最特別的社區茶席是由8個社區共同組成的「阿里山青農創意茶席」，運用跨村際、跨領域之構想規劃「野餐茶會」，營造年輕、陽光、輕鬆、自在的氛圍，並推出10家跨茶區的特色茶禮盒，聯合打出阿里山青農品牌，藉由不同世代之觀點與創意茶席展售方式推廣阿里山茶文化，太和國小也推出小小泡茶師到場服務，更提出學童自行設計茶包裝，學校表示，學生郭冠華、簡愷靚、簡絜于藉由設計推廣認識自己的家鄉文化，也自行籌募個人學雜費，養成獨立自主的好觀念。

阿里山管理處持續營造阿里山茶文化及觀光廊道，邀請民眾7月20日參加「阿里山四季茶旅 -夏季森林茶會」活動，為今夏避暑必遊必賞之旅行，歡迎您來體驗小眾、精緻及深度的茶旅行程，沉醉在大自然森林芬多精的茶體驗環境氛圍，享受茶藝人文，品茗阿里山不同節氣的茶湯滋味。更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至臉書「阿里山 新印象」查詢。



