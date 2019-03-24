豬瘟疫情失控！日本首度「疫苗塞飼料」投放山區餵野豬

▲日本豬瘟疫情嚴重，不只養豬場，連野豬也淪陷。（圖／示意圖／路透社）



國際中心／綜合外電報導

日本豬瘟疫情持續燃燒，23日岐阜縣再度爆出有養豬場在2000頭豬隻中，驗出17頭感染豬瘟，因此緊急撲殺場內所有豬隻，而這起案例也是日本此波疫情的第十二例。除了養豬場的豬隻外，相關地區的野豬也傳出感染案例，因此日本政府決定，將以野豬為對象，從愛知縣開始等全國各地山區大量投放含有疫苗的飼料。

根據《日本放送協會》報導，為了防止藉由野豬傳遞的豬瘟病毒感染持續擴大，日本政府決定首度對野豬投放加有疫苗成分的飼料。大量野豬棲息的愛知縣小牧市與春日井市自24日接獲上級指示後，便在縣內共30處開始飼料投放作業。小牧市已經有7名身穿白色防護衣的工作人員深入山區投放。

據了解，用來放置在山區的飼料會先將疫苗以玉米澱粉固定在飼料當中，再由工作人員確定野豬群經常聚集的地點，並埋在約10公分的洞穴中。

愛知縣環境部自然環境課的主要幹事大橋博表示，「這是日本第一次使用這種防疫方法（投放疫苗飼料），之後會確認成效並修正，以訂立有效的防疫方法。」該作業將持續至24日晚間，25日則會轉移陣地至愛知縣犬山市投放。

岐阜縣表示，23日爆發豬瘟的養豬場22日曾經聯絡官方稱，「豬隻的食慾下降。」相關單位隨即派員前往調查，同時向豬隻施行DNA檢驗，而23日上午檢查結果出爐，確定有17頭豬隻出現陽性反應。據悉，該養豬場在5日才通過農林水產省的飼養衛生管理標準。

事實上，該養豬場1日才從相同業者經營的山縣市某養豬場運出400多頭豬隻，岐阜縣已經投入調查感染範圍是否持續擴大。另外，目前已經禁止該養豬場方圓10公里內的8處設施將豬隻運出。