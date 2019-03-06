「台大恐怖男」女友是她！曾是封面女郎　挽愛3賤招曝光

▲台大男遭控軟禁性侵。（圖／東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

台大謝姓學生遭被多位3名前女友指控軟禁、毆打、性侵案，傳出謝男已經向校方申請休學，而謝男目前的女友也隨之曝光，而且還曾經因為咬傷女方臉頰被提告。

據了解，W女指控，她在2018年和謝男交往期間，謝男只要不開心，就會捏打她的胸部，還曾用腳踏車丟她，有次和朋友去看演唱會，結束後，遇到在捷運站出入口等她的謝男，謝男當眾她打巴掌。

此外，謝男也曾向W女炫耀，收藏其她女性的裸照、性愛照，還用綽號、代號分類存檔，問W女要不要看，W女發現其中也有自己的名字，為了避免再有女性受害，也希望謝男受到應有的懲罰，因此儘管事件在22日曝光後，W女承受不少親友壓力，但仍決定在隔天，由朋友陪同，到北檢提告。

▲ W女指控遭台大謝姓高材生虐打。（圖／記者劉昌松攝翻攝）

而目前曝光的被害人中，除W女已提告外，C女在2018年間，就已控告謝男毆打、咬傷她的臉頰，涉嫌家暴傷害罪，但沒多久又撤回告訴；L女則尚未向檢警提告。

根據《周刊王》報導，謝男目前女友事曾經登上雜誌封面的X女，不過去年8月的時候謝男咬傷X女臉頰，X女提告後心軟撤告，檢方最後不起訴謝男。

謝男前女友透露，只要提分手謝男就會使出3招「祈求原諒求複合」、「流淚下跪道歉」、「以死相逼」等招式來挽回。而W女跟其他被害人聊天後發現，謝男都用同樣的招數，先是下跪裝可憐，再來以死相逼，最後則是威脅要公布性愛影片，。