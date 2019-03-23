師生關心校長遴選爭議　台大：檢討報告3/25送教育部

▲台灣大學今天舉辦校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學第二學期第一次校務會議今（23日）舉行，也是校長管中閔上任後首度主持校務會議。台大校長遴選案鬧了一年多，前教育部長葉俊榮去年底「勉予同意」聘管中閔為台大校長，並要求台大「三個月內提出檢討報告」。因此在今天的校務會議前就有許多老師及學生打算正面迎戰校長，要求管中閔公開說明。

台大校務會議前學生會會長吳奕柔就接受媒體採訪表示，校長遴選爭議已經500多天，儘管管校長上任後，監察院的彈劾案，或是調查報告等都顯示出500多天的遴選爭議管中閔沒有回應台大師生，但最為台大的大家長，她認為管中閔應有義務與學生說清楚。

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▲台大校方回應，對於教育部要求的檢討報告3/25將如期交出。（圖／記者林敬旻攝）

針對台大校長遴選爭議不斷，教育部要求台大提交檢討報告。台大教授王立昇指出，過去台大校長遴選可能影響甚至侵害到學術自由，目前教育部正在規劃大學校長遴選制度，建議台大能成立檢討委員會或透過其他機制，來檢討資訊揭露、利益迴避等問題，並討論教育部和大學在遴選制度中的定位與角色。

台大校務會議學生代表也提到，學校知道擔任獨董資訊，並不代表沒有爭議，當初學校於5月同意管中閔擔任台哥大獨董，應該只是內部同意，正式函復是10月，才算是對外發生效力，但管中閔卻在6月就行使獨董職權，應該對此加以說明。

針對校長遴選檢討報告，台大主任秘書孫效智回應，教育部去年12月24日同意台大校長就任，並要求3個月內交回檢討報告，目前行政團隊還在進行最後彙整，預計今年3月25日將檢討報告送到教育部，到時候會適時對外說明。

