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管中閔談校長遴選爭議　「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」

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▲▼ 台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲管中閔就任台大校長後，今首度主持校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今天舉行校務會議，校長管中閔在會議開始前就「主動出擊」，表示在報告完校內的工作進度後，會將長達一年的遴選爭議主動提出說明報告。管中閔指出，台大校長遴選風波，不期望改變各位的定見，只希望在場的老師沒有成見且平心平氣和的了解始末。從去年9月17日談起，他說，那一天就是他進入火坑的那一天。

管中閔指出，決定參與校長遴選時，一開始認為自己是被提選人，且也認為自己不會當選，所以從來沒有拜過票，僅進行三場演講，主題為「治校理念說明會」、「遴選委員會面談」、「校長，給問嗎？」

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▲▼ 台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲管中閔指出，日前許多不明人士對特定媒體持續洩漏他的個資，包括所得資料，以供媒體「獵巫」炒作，「很難相信監察院會秉公調查」。（圖／記者崔至雲攝）

而去年1月5日得知自己當選時，管中閔認為「生命總是充滿意外」，但在5天後，「也是我進入人生最悲慘的時期」，外界的指控如雪片般飛來。對於擔任獨董，管中閔說，「我不是第一個人、也不是最後一個人」，但是對於兼任獨董，「我完全跟著學校規定走」，而作為上市公司的獨董，不僅公司會發布重大訊息，同時學校也都知道，媒體也有做出報導，所以大眾也知道，「因此我沒有刻意隱瞞兼任獨董的事情」，而作為被推薦人，因此他提供的學術履歷只與學術成果和行政經驗有關。

針對學術倫理，管中閔說，「我最在乎學術名譽，這件事對我的身心都傷害很大」。他指出，被指控的學術倫理論文，是共同研究者自己寫來用作討論的草稿，後來也證明該名學生的確引用了此一草稿，而真正論文到9月才動筆，因此根本沒有論文抄襲的問題。

▲▼ 台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲關於獨董事件，管中閔認為， 學校知道、大眾知道、媒體報導，所以大眾也知道，「因此我沒有刻意隱埋兼任獨董的事情」。（圖／記者崔至雲攝）

關於大陸兼職，管中閔再次強調「指控都是子虛烏有」，他去大陸只參加學術會議與專題講座，並未擔任任何學校職位，也未指導過學生論文；赴國外、包括去大陸，均按規定請假，公職管制期間如未請假，根本無法出境。出入境資料顯示，他赴陸平均時間僅約4天。他表示，在被指控前，他從未看過廈門大學或其他大學網頁，因此不知自己曾列名其上。

管中閔說，監察院調閱他個人約20年的報稅資料，逐一清查，只為證明他「違法」，而這段期間，他多數時間不是公務員，不屬於監察權行使範圍。不明人士對特定媒體持續洩漏他的個資，包括所得資料，以供媒體「獵巫」炒作，「很難相信監察院會秉公調查」。

▲▼ 台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲管中閔表以「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」自清 。（圖／記者崔至雲攝）

管中閔回憶，媒體與政治人物的攻擊與爆料，每日一變，或一日數變，令人目不暇給。相關單位從未找他說明，他也從未看到那些質問學校的公文，「我不知道該如何說明」。管中閔今天首度說明各項爭議，他以「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」自清，並質疑台大「真有資格遴選嗎？」

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關鍵字：管中閔,校長遴選,爭議,清白,台大,校長

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