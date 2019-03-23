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管中閔首度主持台大校務會議　學生會長：遴選爭議應說清楚

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▲▼管中閔主持校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

▲管中閔首度主持校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學第二學期第一次校務會議今（23日）舉行，也是校長管中閔上任後首度主持校務會議。在會議前就有許多老師及學生打算在今天的校務會議中，正面迎戰校長，要求管公開說明，包含校長遴選程序、監察院彈劾後續等問題。

台大校長遴選案去年鬧得沸沸揚揚，前教育部長葉俊榮去年底「勉予同意」聘管中閔為台大校長，並要求台大「三個月內提出檢討報告」，時限將在25日到期。因此在今天校務會議前許多台大師長都決定針對校長遴選等多項爭議進行詢問。

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▲▼ 台大校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大學生會會長吳奕柔表示，針對校長遴選爭議已500多天，管中閔身為台大的大家長，有義務說明清楚。。（圖／記者崔至雲攝）

台大校務會議前學生會會長吳奕柔就接受媒體採訪表示，校長遴選爭議已經500多天，儘管管校長上任後，監察院的彈劾案，或是調查報告等都顯示出500多天的遴選爭議管中閔沒有回應台大師生，但最為台大的大家長，她認為管中閔應有義務與學生說清楚。吳奕柔表示，教育部要求台大3個月內提的檢討報告書，至今學生會沒有看到半個字，對於即將在兩天後交給教育部也不知道是不是有用心。她認為，管中閔上任校長雖有針對學生議題和學生面對面溝通，但對於校長遴選爭議仍未有任何回應，而先前成大、文大和台大一樣有校長爭議，教育部應該要針對校長遴選作出檢討改進。

台大機械系教授陳炳煇受訪時也指出，所有的事情都應該要透明公開，台大校務會議也應該要直播，「立法院都可以直播，想不出來台大為什麼不可以直播？」況且台大是大學龍頭，為使社會各界對台灣最好的大學有所信任，大學自主最重要的原則就是要透明公開，管中閔身為台大領導人，應該要以德服人，誠信最重要，如此才能讓老師信服管校長的誠信，否則紛爭永遠無法解決。
 

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關鍵字：管中閔,台大,校務會議,學生會長,遴選爭議

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