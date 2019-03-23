政治干涉學術　管中閔回顧校長遴選：創巨痛深盼我是最後一人

▲管中閔今天首度主持台大校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台大校長管中閔今（23日）首度主持台大校務會議，在會議中首度說明他參與校長遴選一事，他指出，台大校長遴選會議充分證明了政治力量涉入學術的可怕，對於這件事情的發生「每回顧一次，就在身上畫一刀，現在身上已經有很多刀了」，而這也讓台大學術自由幾乎毀於一旦，這件事情對管中閔來說是「創巨痛深，希望我是遭遇這種事的最後一人」。

台大校長遴選委員會在去年1月選出管中閔為新校長，原訂同年2月上任，但教育部認定遴選程序有瑕疵，要求重啟遴選，遭台大拒絕，雙方僵持近一年、歷經3任教育部長辭職，直到去年12月24日，前教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔擔任台大校長。

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管中閔今天在校務會議中首度說明他參與校長遴選一事，對於被質疑擔任獨董為何未揭露？為何不寫在推薦表格中？管中閔表示，學校知道、市場知道、大眾知道，作為校長被推薦人，他提供學術履歷只與學術成果和行政經驗有關，依參與活動和職位提供，所以未寫入。

▲管中閔在校務會議中首度說明他參與校長遴選一事，他指出，校長遴選會議充分證明了政治力量涉入學術的可怕。（資料圖／記者林敬旻攝）

而對於因為參加校長遴選，身陷多項爭議，包含資訊揭露、利益迴避、赴中兼職、學術倫理等，延燒經年未解，他表示，這些事情讓他個人與家人身心的傷害難以盡述，因為社會和學校許多人、絕大多數是他原本不認識的人的支持，他才得以勉強存活。

管中閔最後也說，「我們是否真的需要校長遴選？」為什麼從一開始沒人認為他會當選，但是，之後讓遴選委員被政見感動，而不是受派系或人脈影響？如果遴選委員必然是派系或人脈決定，那麼何必還要遴選？「不然就辦一場派系人脈角力大賽就好了」、「如果遴選委員不可能被政見感動，那這些候選人治校理念是講心酸的嗎？」

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