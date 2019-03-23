給穆斯林力量！紐西蘭女性「集結戴頭巾」　聚集清真寺祈禱

▲紐西蘭婦女集結起來戴頭巾。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

為了聲援槍擊案中罹難者的家屬，紐西蘭各地許多婦女22日紛紛戴上穆斯林的頭巾。奧克蘭醫師阿什曼（Thaya Ashman）是首先提出想法的人，在聽到有女子不敢戴著頭巾出門，就怕被誤認為是恐怖分子時，她鼓勵大家站出來，「我想說的是我們跟你在一起，我們想讓你在自己的街道上時，能有家的感覺。」

《路透社》報導，紐西蘭基督城2座清真寺15日發生槍擊，造成至少50人死亡。事件過後，阿什曼則鼓勵大家戴著頭巾出門，藉此給予穆斯林族群支持，「我們關愛、支持與尊重你們。」

群眾聚集在努爾清真寺（Al Noor mosque）祈禱，來自奧克蘭、威靈頓與基督城的女性紛紛貼出自己戴上頭巾的照片。希貝兒（Bell Sibly）說出她戴頭巾的原因，若有人突然持槍出現，她希望能站在大家的旁邊，證明每個人都是一樣的，沒有分別。

▲紐西蘭人民替罹難者家屬祈禱。（圖／路透）

不過，有些評論家認為，頭巾其實是對穆斯林女性的壓迫。來自華府的教授與前記者諾瑪尼（Asra Nomani）就敦促女性不該戴頭巾，過去有女人拒絕戴頭巾而遭到判刑甚至死亡。

雖然面對部分批評，紐西蘭不是信仰穆斯林的眾多女性依舊認為戴頭巾是種支持的行為。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在槍擊案後就戴著頭巾出現在公眾場合，她持續慰問受害者的親屬，提供經濟上的援助給受影響的族群，同時立刻承諾改革槍枝法條。

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