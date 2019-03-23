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起床驚見「陌生大叔」倒客廳...墊抱枕爽睡！ 網笑歪：他一直住在這

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▲▼日本網友起床後發現家中多了個陌生大叔。（圖／翻攝自推特／@09MdEXyl298FbeU）

網友起床後發現家中多了個陌生大叔。（圖／翻攝自推特／@09MdEXyl298FbeU）

網搜小組／綜合報導

一早起床看到陌生人入侵家中，真的是會嚇死！日本一名網友就在推特上表示，自己早上起床之後，發現客廳躺了一個陌生大叔，而且「安心熟睡」，完全當成自己家，警察到場之後，大叔仍然繼續躺在地板上睡覺，讓大家都傻眼。網友也開玩笑表示，搞不好這大叔一直就住在天花板裡。

這名網友在推特上PO出照片，他寫道「一早醒來後，家裡多了一個全家人都不認識的人，雖然當下立刻報警了，但還是感到很害怕」。照片中可以看到，一名大叔身穿黑色上衣和藍色內褲，直接躺在這家人的客廳裡，側身蜷曲睡著，還用一個香蕉抱枕當作枕頭，完全就是當作自己家的態度，相當怪異。幸好沒有其他財物失竊，也沒有受傷。

原PO提到，事後警察已經把陌生大叔帶走了，後續就交由警方處理，但是還不知道大叔是如何闖進家中的，當時大家都在家，也沒有空的房間，之後他再次檢查了所有的窗戶，並安裝了熱感應監視器。原PO在推特上規勸友們，「雖然沒發生什麼事，但大家還是應該常常檢查家裡的門窗，也要時常確認比較少用的房間」。

這則貼文引發網友熱烈留言「超可怕」、「也太嚇人了」、「這比作惡夢還可怕」，「該不會從以前就躲在你家了？」、「可能住在閣樓裡？」、「大概是酒醉後走錯房子」，也有網友開玩笑表示，「是塵蟎長大了嗎」、「可能是穿越時空來的喔」 。

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關鍵字：陌生大叔,客廳,陌生人入侵,日韓要聞

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