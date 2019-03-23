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慧眼看天下／紐西蘭反移民恐攻　仇恨主義擴散

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▲▼《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

紐西蘭南島基督城上周驚傳屠殺槍擊案，兩座清真寺遭槍手攻擊奪走50條人命，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中表示，這起屠殺案不僅是紐西蘭歷年來最血腥的槍擊案，也讓當地居民的心靈深受震撼，目前警方已經逮捕了3男1女共4名嫌犯，不排除仍有槍手在逃，呼籲民眾提高警覺，暫時避免前往清真寺。

李大中補充，一名已確認為澳洲籍公民的槍手塔蘭特，在案發前還發表長達74頁的宣言，其中透露極右翼、反移民思想，表明這是一次恐怖攻擊，旨在控訴大批移民湧入、種族混雜、本土文化被取代等，甚至在犯案期間，透過臉書直播屠殺過程，影片長達17分鐘。即便臉書出面表示，在直播開始後不長時間，就收到警方的訊息，並永久刪除了槍手的帳號，但相關的影片在網路上廣傳，也再度引發了人們對社交媒體在道德層面的憂慮。

28歲的澳洲槍手鎖定外來移民執行恐怖殺人行動，殘酷冷血可見一斑。李大中表示，16號上午塔蘭特在兩名法警陪同下出庭，當法官宣讀謀殺罪的訴狀時，塔蘭特面無表情，無動於衷，全程保持沉默。但有記者鏡頭捕捉到，他在庭上竟然比出「白人力量」的OK手勢，這個手勢具有種族歧視意味，被視為是支持極右翼白人至上主義。

李大中分析，白人至上主義在美國一直受到廣泛的討論，雖然白宮極力切割川普跟白人民族主義的關係，但川普始終對穆斯林社區不友善，也不願意跟白人至上主義著劃清界線，2016年競選期間，就不願拒絕3K黨前頭目杜克的支持。而當被問及白人種族主義威脅是否在全球上升，川普表示不覺得如此，招來許多批評。而根據《衛報》報導，全球過去8年來已經發生超過12起因「白人至上主義」而起的攻擊事件。2011年，挪威有77人在一場炸彈和槍枝攻擊中罹難，白人種族主義不只正在於美國、甚至全球中上升。

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