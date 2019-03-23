影／台灣電影院「觀影氛圍」爆讚！　這7點讓大陸網友超羨慕

▲台灣電影院優點多，讓大陸網友直呼好羨慕。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

大陸Youtuber「張西西」以大陸人的觀點，分析出台灣電影院有7大優點，讓他「為了看電影」來台灣2次，還待了將近1個月的時間，包含種類多上映快、分級制度、發行版本多、字幕翻譯、二輪電影院、藝術影城與觀影氛圍，更直呼「真的好羨慕」。

1. 電影種類多

請繼續往下閱讀...

張西西表示，大陸每年從國外引進片只在40部片以內，且許多國際大片必需等待「本土電影保護月」期限過後才能上檔，而台灣則無這限制，不僅能在第一時間與國外同時上映，種類也相較大陸有更多選擇、較無受限。

2. 落實分級制度

張西西說到，台灣電影有落實分級制度，將各個類型劃分至普遍級、保護級、輔導級與限制級，且在電影放映前播放、宣導，可以避免兒童觀看到太過驚悚、刺激、血腥暴力或色情的電影，成年人也可以因此觀看到更多豐富的影片。據了解，大陸地區（香港、澳門除外）至今還未有相關制度實施。

3. 發行版本多

台灣一般電影的選擇有2D、3D、4DX，可以依照自己的喜好去挑選，但張西西指出，在大陸若是電影有3D版本，就很難找到2D的戲院，他舉例像是《水行俠》就在大陸就只有3D版，但對於近視戴眼鏡的人來說相當困擾，在觀影時必須在眼鏡外又多戴上一副3D眼鏡。

4. 字幕翻譯

張西西表示，大陸有許多非華語系電影沒有上映，所以在台灣看電影時的中文字幕可以克服語言障礙，相較香港地區的翻譯會運用大量粵語俚語，台灣的翻譯親近許多，即便有時有閩南語翻譯，也不太影響觀影樂趣。

5. 二輪電影院

台灣的首輪電影院票價不算便宜，依據地區與戲院的不同，大約要200至350元，對於口袋不深的影迷來說，二輪電影院是不錯的選擇。張西西說，台灣二輪電影院票價不僅是首輪影院一半以上，電影院的設備、座椅、環境整潔度，也不輸首輪電影院。

6. 藝術影城

台灣六都有許多文化電影館，有播放許多非熱門的藝術電影、獲獎劇情長片都可以在這裡找到，對影迷來說可以接觸到更多優質作品。

7. 觀影氛圍佳

張西西認為，台灣對版權意識非常高，各電影院都嚴禁錄影、錄音、拍照，在電影播放時也鮮少會有人玩手機，除此之外，交談聲也很小，在看電影時的氣氛是相當安靜，這也是與大陸戲院比較大的差別。