「眼看韓國瑜就要當選了」　林俊憲：賴清德出馬才能和柯文哲匹敵





▲柯文哲、韓國瑜、賴清德、蔡英文。（組合圖／資料照）



政治中心／綜合報導

行政院前院長賴清德、總統蔡英文相繼登記總統初選，牽動藍綠白2020選情。賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲認為，明年總統大選一定出現三腳督，選票重疊就會有棄保，台北市長柯文哲與民進黨的票源連動，弱的人會被放棄，民進黨一定要有人選能和柯匹敵的，「讓選民在最後眼看韓國瑜要當選了，要放棄誰？」

林俊憲21日在TVBS政論節目《少康戰情室》分析，民進黨2020總統人選氣勢不能輸，一定要選能夠和柯文哲一起打的；賴清德出馬後，柯文哲大概睡不著覺了，因為柯原本設定的對象是總統蔡英文與國民黨前新北市長朱立倫，2024柯大概也沒有機會，柯唯一的機會就是2020，因此斷定明年總統大選「一定出現三腳督」。

名嘴唐湘龍說，賴清德出馬贏的機會即便也不大，但民進黨一定有人能「卡在第二名」，否則會必棄保，且影響立委選局，他贊同林俊憲的務實想法。



對於民進黨內黨公職大動作挺蔡英文，唐諷刺，要歡送一個人都會有「政治告別式」，賴清德出線後，大家都會歸隊，蔡英文被留下來後一定尷尬，但民調最低也沒辦法。

行政院前院長賴清德領表參選民進黨2020總統初選，挑戰爭取連的總統蔡英文，國民黨釀蔡賴對決可能是民進黨「蔡賴配」前奏的陰謀論。唐說，民進黨沒有這麼會算，藍營的陰謀論都脫離現實，膽子太小、焦慮感太重，不可能算到到這樣子。賴清德有一絲想當副手，在那邊等蔡英文徵詢就好，不需要等黨中央協調「勸退」小組、讓人家酸。

政論節目主持人趙少康嘲諷，「藍營會認為兩顆子彈都能算到，(蔡賴配)甚麼不能算到呢？」