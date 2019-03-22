透明版小米9今日預購　三周發貨讓米粉怒叫雷軍親自包裝鎖螺絲

▲ 小米9透明尊享版。（圖／翻攝自雷軍微博）

科技中心／綜合報導

為了加快生產進度，又能讓米粉們能盡快入手小米9，小米董事長雷軍在微博上表示，小米增加了一款「小米9透明標準版」，將在今日上午10點於小米商城發售，雷軍還在微博中說「最晚三週內發貨」。

綜合陸媒報導，小米9標準版和透明尊享版的差別主要在鏡頭與內存上。小米9最高內存為8GB+128GB；透明尊享版為12GB+256GB，鏡頭配置部分，透明尊享版是採用了7片式鏡頭+F/1.47光圈（小米9標準版為F/1.75光圈）。

此次新的透明標準版規格為8GB+256GB，鏡頭與標準版小米9配置相同，售價為3699元人民幣，於22日上午10點於小米商城開賣，但其實對於用戶而言，細微配置上的差別可能不是最大的焦慮，而是等待三週的發貨時間還是太過於漫長。

▼ 雷軍在微博上宣布小米9透明標配版開賣 。（圖／翻攝自雷軍微博）

在雷軍該篇微博貼文的下方引來米粉留言，還有許多米粉抱怨另一產品「充電寶」買都買不到，還有人說自己19日買的小米9也是等不到發貨，也有人回覆「建議包裝發貨去，別擰螺絲了(怒)」。

先前雷軍才表示「大家對我們的供應鏈管理有誤解，小米的供應鏈已達世界一流水平和一流規模，哪怕像蘋果新機剛上市，某些機型也會嚴重供不應求。」並且強調「小米從不搞飢餓行銷」，針對小米9持續缺貨的問題，雷軍也曾誇下海口說「3月底小米9供貨會超過100萬台。」但對於米粉來說，遲遲等不到的發貨，以及搶都搶不到的產品，都讓米粉相當氣憤。