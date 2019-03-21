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小米9缺貨導致開賣跳票　雷軍：我們從不搞飢餓行銷

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▲小米9透明尊享版。（圖／雷軍）

▲小米9透明尊享版。（圖／翻攝雷軍微博）

科技中心／綜合報導

小米在上月20號發表會中發布了新一代旗艦手機小米9與小米9 SE，原定於本月15日開賣的小米9 SE及小米9 透明尊享版卻因備貨不足而跳票，後於本月19日重新販售，有網友因此批評小米搞飢餓行銷，但小米創辦人兼董事長雷軍澄清，是因為需求量太大才導致供貨不足，並非刻意搞飢餓行銷。

據《騰訊網》報導，雷軍20日出席香港業績會時表示，這次小米9手機是因為需求遠遠超過想像，才會導致供貨不足，並非網友指控的想搞飢餓行銷，「小米從來不搞飢餓行銷，因為手機是海鮮生意。」他強調，小米會在3月底向市場提供150萬隻小米9手機。

對於因為小米9的缺貨而暴露出的供應鏈管理問題，雷軍表示，小米一直都在堅持多供應商的策略，近期由於最新的產品相當受到市場歡迎，才會導致產生供應鏈管理不足的誤會。

雷軍指出，去年該公司將產品策略進行調整，未來小米將與紅米成為並行的品牌，小米將主打黑科技和極致體驗，網路和線下銷售將各佔一半；紅米則主打極致性價比，但只會在網路銷售。

小米總裁林斌9日時透過微博發文表示，「小米還有很多地方做得不好，包括現在大家吐槽比較多的缺貨，本質上還是小米在內部的流程和管理上缺乏經驗造成的。」因此小米在年前啟動了周末內部培訓會，以提高團隊核心能力。雷軍也對此表示，小米進入了創業的第二階段，全面提升系統性管理能力和增強幹部個人的能力都是小米的當務之急。

▼小米創辦人兼董事長雷軍。（圖／資料照／記者曾俊豪攝）

▲▼小米,雷軍,兩會。（圖／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：智慧型手機,小米,紅米,雷軍,飢餓行銷,米粉

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