史上最大消防演練！2200人模擬災害救難　侯友宜：逼真、細膩

記者陳以昇／新北報導

新北市政府「108年全民防衛動員暨災害防救民安5號演習（含防汛演習）」，在板橋區河濱公園舉行，警義消共出動2200人，國軍240人，各式車輛、舟艇、直升機，更邀請日本、韓國消防救難人員共同參與演練，模擬近期台灣重大災難八仙塵爆、花蓮地震、普悠瑪翻車等事件，現場搜救及後續處理演練，過程逼真連新北侯友宜市長都讚嘆「相當細膩！」

▲新北市政府舉辦史上最大消防演練，動員警義消2200人，國軍也出動240人及重機具，更邀請日、韓消防人員參與 。（圖／記者陳以昇攝）

21日下午1時30分，新北市政府在板橋區華江河濱公園，舉辦消防局「108年全民防衛動員暨災害防救民安5號演習（含防汛演習）」，共動員警義消2200多人、各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次，國軍也出動240人及各式重裝備參與演習，更召集新北市7個區公所、600名民眾及知名大賣場員工，實際參與大規模疏散演練，規模盛大空前，為歷年之最。

▼新北市政府舉辦史上最大消防演練，動員警義消2200人，國軍也出動240人及重機具，更邀請日、韓消防人員參與 。（圖／記者陳以昇攝）

現場模擬日前台灣發生的重大災難，普悠瑪出軌「列車脫軌翻覆搶救」、0206花蓮地震「震災建築物倒塌搜救」、金山區磺溪橋「橋梁斷裂車輛翻落搶救」及八仙塵爆「大量傷病患處置」等；為了促進國際交流合作也特別邀請東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部參與。

▼消防演練模擬普悠瑪號列車出軌意外 。（圖／記者陳以昇攝）

演練結束後，新北市侯友宜市長表示「在實體演練真的做得非常完美，但是實際災害來臨我們接受的挑戰不只這樣，在第一時間能不能很快速的到位，而且協調聯繫能不能很精準，這才是我們擔心的；指揮中心所發揮的功能，我們真正碰到的災害，才是真正挑戰的開始」

▼警消疏散百貨公司人群。（圖／記者陳以昇攝）

▼空勤總隊出動直升機救災 。（圖／記者陳以昇攝）