長榮航空攜手球后戴資穎　新品牌形象廣告談「樂在其中」





▲長榮航空廣告首映記者會，總經理孫嘉明、發言人柯金成與戴資穎合照。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導 記者林敬旻／攝影

長榮航空成立屆滿30年，今年攜手世界球后戴資穎擔任代言人，今（21）全新品牌形象廣告曝光。長榮表示，繼2017年新制服上線、2018年引進全新787機隊，今年全面提升機上備品，已完成三階段軟硬體升級服務，盼能攜手戴資穎，傳遞「樂在其中・才會無敵精彩的」正向理念。

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▲長榮航空波音787-9夢幻客機。（圖／長榮航空提供）

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空走過30年，無論是飛安或服務上，都榮獲全球旅客及多項國際專業獎項肯定，正因為秉持「樂在飛行」理念，才能發揮絕佳團隊精神，帶給旅客最安全舒適的旅程，就像戴資穎在每場賽事中，總能跳脫競技場上龐大壓力與勝負，堅持「樂在羽球」態度，享受精彩挑戰，以強大健康的心理素質，走向世界球後的成就。





▲戴資穎表示，小時候很討厭搭飛機，因為坐不住，但現在變得很期待搭飛機。（圖／記者林敬旻攝）

戴資穎表示，小時候很討厭搭飛機，因為坐不住，但現在變得很期待搭飛機，在飛機上選個電影，一睡醒就到了，在抵達比賽場地前，獲得許多時間休息，抵達後，更可以全神貫注去訓練。戴資穎說，最喜歡Hello Kitty彩繪機，長榮的服務很好，甚至曾有空服員問她要不要綁看看法式包頭，她一開始很訝異短頭髮也綁得起來，後來經過空服員巧手，幾分鐘就完成了，覺得「很厲害」。

戴資穎從小熱愛羽球，每天最期待的就是到球場打球，正式開賽後，父親教導她「人外有人、天外有天」，鼓勵她努力走向世界舞台，於是送她挑戰越級比賽。不過，也因此戴資穎的羽球之路，可說是「從輸開始」，戴資穎說，不怕輸，現在更能樂在其中，在國際戰場上征戰。之後也陸續參加馬來西亞和新加坡公開賽，之後會全心準備明年東京奧運。

▲長榮航空廣告首映記者會，發言人柯金成與戴資穎合照。（圖／記者林敬旻攝）

長榮航空與戴資穎推出的全新品牌形象影片，是以戲劇手法打造一個沒有邊界的巨大羽球場，象徵戴資穎從小面對年齡、體型不相稱對手的壓力。在拍攝手法上，運用空間的陌生感，捕捉戴資穎專注投入、樂在挑戰的真實感受，呈現戴資穎在「學會贏」之前，先學會了享受玩的樂趣。

長榮航空表示，過去30年了除了戴資穎之外，也贊助羽球、網球、長跑、高爾夫等領域的台灣好手，希望能提供像家一樣的服務，讓選手們在機上充分儲備能量，展現精湛實力。