中國商飛首張非洲訂單？　迦納AWA航空可能購買2架ARJ21

▲中國商飛ARJ21。（圖／翻攝自中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

總部位於迦納的非洲世界航空（AWA）首席執行官John Quan表示，AWA可能在3月同意購買2架ARJ21支線飛機。如果交易真的成行，這會是中國商飛的首張非洲訂單，也意味著該中企試圖挑戰波音和空中巴士的業界領先地位。

由於中國海航集團擁有部份AWA股權，根據Quan的說法，海航希望AWA能引進ARJ21來促進中非貿易關係。他還提到，中國商飛的高層將於3月下旬在阿克拉（迦納首都）與AWA簽署合作備忘錄。

中國商飛以往的訂單主要來自國內買家，例如國有的航空公司或是海航集團。不過根據外媒報導，中國商飛內部人士透露，公司並不清楚AWA即將發出ARJ21的訂單，只知道已與海航達成協議，即是計劃未來營運100架飛機。

ARJ21又稱為中國商飛翔鳳，翔鳳一名是公開徵集而來，這是由中國商飛研製的新型渦扇支線飛機，也是大陸首次完全自主設計並組裝製造的支線飛機。該機種有4種容量不同的機型，客機型大約能設置70至100個座位。值得一提的是，中國商飛還在打造C919窄體幹線客機，該機型將與波音的737 Max和空中巴士的A320neo競爭。