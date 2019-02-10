波音舟山工廠交付首架飛機　國航接收737 MAX

▲波音舟山工廠交付首架飛機。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

波音737完工和交付中心去年12月中旬向中國國際航空交付首架飛機，這架波音737 MAX首先在美國華盛頓州倫頓工廠進行組裝，之後在大陸舟山工廠完工。這不僅是波音首次在美國境外完成飛機交付，也意味著波音在舟山的工廠正式投入營運。

波音民用飛機集團總裁Kevin McAllister指稱，這一時刻標誌著波音與中國近半個世紀以來的合作夥伴關係取得進一步發展。中國商飛總經理趙越讓表示，這是波音深耕中國市場的又一重要成果，開啟兩家主製造商攜手合作的新篇章。

波音737完工和交付中心是由波音與中國商飛共同設立，落腳浙江省舟山市朱家尖島，毗鄰舟山普陀山國際機場，整個項目於2017年5月動工，從奠基到完成首架交付僅費時19個月。舟山工廠廠房的建設由浙江省舟山市政府承擔，目前已基本落成，將分階段提升營運能力和水平，全面實現計劃產能。

▼波音737完工和交付中心。（圖／CFP）

波音737完工和交付中心處理的飛機均為737 MAX家族機型，預期每年交付大約100架。根據波音介紹，該中心實現完全產能的員工人數將達到300人左右。未來在舟山工廠交付的飛機，首先會在波音737倫頓工廠進行總裝，接著飛往舟山安裝內飾、噴漆、客戶試飛和交付。

波音舟山工廠是波音公司在海外的第一座工廠，坐落在舟山朱家尖航空產業園，第一期規模40公頃，二期為26公頃，建築面積約為6萬平方公尺，設施包含與機場相連的停機坪和滑行道、製造機庫、噴漆機庫、交付中心辦公大樓、消防站與公共設施、倉儲設施、4個檢修機庫。