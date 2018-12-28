影／兩年第3架　陸國產C919大型客機103架機首飛成功

記者馬叔安／台北報導

大陸國產的C919大型客機103架機28日於上海浦東機場首飛成功，這是兩年來第三架成功首飛的C919飛機，未來103架機將開展顫振、空速校準、載荷、操穩和性能等科目的試飛。C919是由中國商飛公司研製的一款窄體幹線客機，專為短程到中程的航線設計，是大陸改革開放後的首個大型幹線客機項目。

▲▼第3架C919首飛現場。（圖／翻攝自中國商飛網站，下同）

中國商飛網站指出，C919大型客機103架機於2018年12月28日12時45分，平安降落上海浦東國際機場，圓滿完成第一次飛行，標志著目前共三架C919飛機進入試飛狀態。

試飛員徐遠征、張健偉11時07分駕駛著C919飛機103架機，搭載著觀察員蔡俊，試飛工程師賴培軍、王濤在浦東國際機場的第四跑道上，滑跑、抬頭、沖上雲霄。在1小時38分鐘的飛行中，C919飛機103架機完成了21個試驗點。

此次飛行後，C919飛機103架機將適時轉場西安閻良，開展顫振、空速校準、載荷、操穩和性能等科目的試飛。目前，C919飛機兩架試飛機在西安閻良、山東東營和江西南昌開展多地同步試驗試飛。另外三架試飛機正按計劃進行部裝、總裝，6架試飛飛機計劃明年全部投入試飛取證工作。

C919大型客機是大陸首款按照最新國際適航標準研製的幹線民用飛機，於2008年開始研製，最多可佈局174座，標準航程4075公里，增大航程5555公里，C919大型客機首架機在2015年11月2日總裝下線時，大陸國家主席習近平、國務院總理李克強曾作出重要批示。

據了解，目前C919有兩架試飛機在西安閻良、山東東營和江西南昌開展多地同步試驗試飛，另外3架試飛機正按計劃進行部裝、總裝。