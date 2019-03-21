岳母「拔了」花園改種菜！外國女婿一臉茫　背影「超惆悵」轉身離去

▲相較於丈母娘種菜的喜悅，英國女婿的身影好淒涼。（圖／翻攝自微博／咸阳三农）

國際中心／綜合報導

大陸北京一名楊姓女子10年前與英國籍老公，一同定居在澳洲雪梨，並在當地買下一棟豪華別墅，平時沒事就會在家中種花種草，調劑身心也讓花園裡充滿生機。沒想到，楊女的媽媽在不久前住進這間房子後，竟然「動手」把花草樹木全拔了，全部改種番茄、香菜、大蔥等蔬菜，讓楊女的老公看了除了傻眼還是傻眼，更露出一副悵然若失的模樣，看了讓人相當心疼。

根據大陸媒體報導，來自大陸的楊女18日時發布了一則短影片，影片中可以看到她的媽媽穿著粉色上衣，坐在花園的一角中，手裡拿著樹枝似乎在擺弄著甚麼，這時鏡頭又轉向另一個場面，只見楊女的老公雙手放在背後，似乎不能接受現實，一臉惆悵的轉身離去。

原來是，楊女老公原本拿來種花種草、用來調劑身心的小花園，幾日不見竟然「什麼都沒了」，取而代之的是佈滿辣椒、扁豆、大蔥、大蒜、番茄和生薑的小綠苗；原先五顏六色、充滿朝氣的場景，只剩下綠油油的一片。而楊女的老公短時間內，似乎無法接受這樣巨變，但想到罪魁禍首是自己的丈母娘，又不好意思說什麼，只能在老婆的安慰之下，不發一語的離開這個傷心之地。

據悉，楊女的老公生性較浪漫，才會想在家裡種花，但是最近因為工作的原因常常早出晚歸，也疏於打理花園，原本想說好不容易有空可以去看看，但卻見到這樣的場景，也才會出現楊女所拍攝的一幕。

許多網友看了這個影片後紛紛感到哭笑不得，更留言表示「求英國大叔的心理陰影面積！」、「看了心都碎了阿…」、「一旁還有泳池，拿來養魚也不錯？」；不過也有網友認為，丈母娘在動手之前，應該要先問過女婿的意見，「好歹也是人家辛辛苦苦種的，要拔掉也得商量一下，說也沒說全拔了，是我也會不高興…有點不尊重人」。