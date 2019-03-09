魏應充轉當網紅「臉書10萬流量」！貼文遭網灌爆：每種聲音我都聽到了

▲頂新集團董事長魏應充分享種菜經驗。（圖／翻攝自魏應充臉書，下同）

生活中心／綜合報導

不在乎網友的冷嘲熱諷，頂新集團董事長魏應充在臉書創立粉絲團，首PO「與社會誤解共生五年半」書法，更推出「無毒種菜」，分享與蝸牛、蟲與菜共生的經驗。他9日在臉書上感謝大家批評指教，而他的第一篇貼文也拿到近10萬的流量，「每一位網友，每一種聲音，我都聽到了。」

魏應充的臉書粉絲團剛成立，來自各地的網友都帶有敵意留言灌爆他的臉書。雖然魏應充成為了網友的情緒發洩出口，卻也意外造就「網紅企業家」的高人氣，讓他僅有700多人按讚的臉書、創造出近10萬觸及流量，相當特別。

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心內ㄟ話 聽到的不一定是真的 看到的不一定是真的 傳說的不一定是真的 說話不是我的專長 說委屈更不是強項 如果你真願意聽 我每天說給你聽 Posted by 魏應充 on Sunday, March 3, 2019

透過魏應充貼的照片可以看到，首篇文章寫著：「我是魏應充，我與社會誤解共生五年半。」短短時間就有460則留言，而他也寫著：「聽到的不一定是真的，看到的不一定是真的，傳說的不一定是真的。說話不是我的專長，說委屈更不是強項，如果你真願意聽，我每天說給你聽。」

魏應充甚至拍影片分享種農經驗，他分享自己家裡的菜園，「這塊菜園位於北投後山上，當初是一片瓦礫，從外地載運泥土填土完成。喜歡吃自己種植的有機蔬菜，每週收成。蔬菜上有螺類，沒有農藥的土壤，菜蟲和蔬菜和平共生。」

該部影片沒有特別傳達什麼訊息，魏應充只是談到了菜蟲與蔬菜的「共生」，平鋪直敘的生活剪影呼應了首篇文章，「我是魏應充，我與社會誤解共生五年半。」他也自己提到，因味全商品標示不實被判入監2年，後期他在八德外役監種菜發揮專長，協助傳授種菜方法，進而成績輝煌，「外役監種菜原來只賣1萬4000多元，後來變6萬多元。」

魏應充分享，同樣的土地面積，卻可以增加菜的收成，讓大家都能獲得「成就感」。儘管網友留言炮火不斷，但是他的種菜興趣也獲得實質的關注，讓大家知道他到底怎麼辦到的。他在臉書上表示，「我不怕批評負面評價，成立臉書第一篇貼文近10萬流量，每一位網友，每一種聲音，我都聽到了。打開誤解，期待共生，下週開始說給你聽。」

魏應充農場 我家的菜園 這塊菜園位於北投後山上，當初是一片瓦礫，從外地載運泥土填土完成。喜歡吃自己種植的有機蔬菜，每週收成。 蔬菜上有螺類，沒有農藥的土壤，菜蟲和蔬菜和平共生。 Posted by 魏應充 on Wednesday, March 6, 2019