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激美！密西根湖「淺藍碎冰」層層堆　碼頭邊上演「真實版」冰雪世界！

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國際中心／綜合報導

北美洲五大湖之一密西根湖的冰，因為春季的到來而開始融化，更有人在密西根當地的South Haven碼頭拍到令人十分驚豔的照片。原本凍結的湖面漸漸融化，但卻變成像是一塊塊透著淡藍色的磁磚，伴隨著波浪一層層的堆疊在一起，模樣十分夢幻美麗。

根據外媒報導，密西根湖會出現這樣的景象，是因為冰層開始解凍時，在冰下移動的水所引起的，湖水的迅速融化，導致水把冰塊往水面上推動，而這些「碎冰」因為數量眾多隨後開始相互堆疊，伴隨著淡淡的淺藍色，看起來就像電影「冰雪奇緣」裡的場景，一點都沒有真實感。

不過儘管這些碎冰看起來很穩固，但是美國海岸警衛隊警告當地民眾，這樣的場景只能在遠處觀看，因為「沒有任何的冰是安全的，特別是一年中的這個時候，這樣的冰一定會融化然後破碎。」

報導中指出，因為氣候怪異，大約有56%的密西根湖在3月初時遭到冰層覆蓋，但這並不是在冬天結束後所出現的唯一怪現象。上週有數百名遊客在密西根州北部小鎮佩托斯基（Petoskey），見到從2015年以來因為天氣條件不佳，無法在冰上切割出冰洞，而被覆蓋在冰下的巨大耶穌基督雕像。

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關鍵字：密西根州,密西根湖,冰雪奇緣,碎冰,北美要聞

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