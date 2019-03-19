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影／罵完酒駕防治　黃國昌獨守立院下一秒…主席台上睡著了

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政治中心／綜合報導

立法院原訂19日審議酒駕防治法案，不過原定排程的法案都還沒審完，副院長蔡其昌就宣布休息。時代力量立委黃國昌對於會議臨時喊卡相當不滿，爆氣在臉書開直播怒罵近10分鐘，之後他略顯疲態，就坐在主席台的位置上睡著了。

▲▼立委黃國昌霸佔議場主席台後睡著。（圖／記者莊喬迪攝）

▲立委黃國昌霸佔議場主席台後睡著。（圖／記者莊喬迪攝）

黃國昌不滿蔡其昌臨時結束會議，在其他人散場之後，霸占主席台放上「酒駕防治、莫再拖延」的字卡，接著在臉書開罵近10分鐘，只有同黨立委徐永明在旁邊協助。

▲▼立法院原定審防治酒駕條例卻臨時喊喀，黃國昌爆氣開直播。（圖／翻攝黃國昌直播）

▲立法院原定審防治酒駕條例卻臨時喊卡，黃國昌爆氣開直播。（圖／翻攝黃國昌直播）

而臉書直播結束之後，黃國昌仍坐在主席台等待蔡其昌回來開會，但是卻沒有人出現，黃國昌一個人獨坐在主席台的位置上就睡著了。據了解，立法院會議將休息到下午五點才會處理臨時案。

黃國昌上午在空蕩蕩的立法院臉書開直播怒罵「誰說可以喊休息的？防酒駕打假球打成這樣？也請秘書長來！」他質疑，酒駕防制立法、為何休息不審？「請問，是在休息什麼？為何不審法案？兩大黨不是都說要防酒駕？人呢？可以打假球打成這樣嗎？請今天會議主席蔡其昌副院長出來解釋清楚！」

▲▼立委黃國昌霸佔議場主席台 要求酒駕防制 莫再拖延。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委黃國昌霸佔議場主席台，要求酒駕防制莫再拖延。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌表示，攸關酒駕防治的《道交條例》應該審議，我們要求排第一案，結果被民進黨團封殺，改排第14案，不料才審到第6案，蔡其昌就宣布休息，他怒問，「誰給你那麼大的權限？可以濫權成這樣？」

▲▼立委黃國昌霸佔議場主席台後睡著。（圖／記者莊喬迪攝）

▲立委黃國昌霸佔議場主席台後睡著。（圖／記者莊喬迪攝）

黃國昌批評，兩大黨立委都告訴大家要防治酒駕，按照執政黨議程排的，審到第六案就休息，「你們如果沒有誠意就不要審，最離譜的是主席在哪？你自己不開會就可以不開會喔，誰說可以不開會的？請大家協尋一下蔡其昌副院長。

▲▼立法院審議喊喀。（圖／翻攝國會議事轉播畫面）

▲立法院審議喊卡。（圖／翻攝國會議事轉播畫面）

黃國昌說，我知道之後會有人出來說還要協商，但其實這個法案在2月就協商好了，他怒罵，「現在兩大黨只關心要推哪位總統出來，其他都不重要了，你們到底在幹嘛？」

黃國昌在空無一人的立法院裡開罵將近10分鐘，都沒有看到其他立委的身影，只見同黨立委徐永明在旁幫忙，網友看到直播後留言表示，「一堆領錢不做事」、「立法院沒人上班啊」、「藍綠只想選舉不意外」、「假球打不完」、「今天只有黃立委上班？」、「一堆垃圾藍綠立委」、「真的是有夠扯」。

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關鍵字：黃國昌,立法院,酒駕防治

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