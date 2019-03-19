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20多歲「新鮮肝」才好用！　騰訊砍中階幹部換上年輕人

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▲Tencent騰訊。（圖／路透）

▲騰訊裁撤10%中層員工。（圖／路透，下同）

大陸中心／綜合報導

電玩霸主騰訊自去年12月內部員工大會後進行組織架構調整，大砍200多名中階幹部，包括助理總經理、副總經理、總經理級別，甚至是副總裁，此輪調整比例超過10％，顯示騰訊積極的想讓公司內部年輕化，捧著金飯碗的「幹部終身制」已經不適用。這個調整動作還在進行，雖然公司未對外發布，但可能是騰訊創立二十年來最大的一次調整動作。

根據《36氪》引述消息人士指，此輪人事變動不僅涉及到平台與內容事業群、雲與智慧產業事業群、企業發展事業群等騰訊多個事業群及下屬業務線，還包括職能部門、對內做技術支持的技術工程事業群等一些不是做具體業務的部門。

▲Tencent騰訊。（圖／路透）

在騰訊20周年會議上，騰訊總裁劉熾平曾表示，未來一年內，有10%不再勝任的管理幹部要退。尤其在中層這個領域，我們幾個月之內很快地會完成10%的目標。劉熾平稱：「在幹部體系上，我們也希望一定要有流動，這樣才有新的位置給後起之秀。我們的幹部體系淘汰力度將進一步加大，要求每年有一定比例的管理幹部要退下來。騰訊不可以把幹部變成終身制。」

這波離開騰訊的中階幹部很多都是已任職逾十年的老員工，在騰訊歷史上絕無僅有的，但裁撤的原因主要就是要年輕化。此外，這場無聲息的人事調整幾乎完全在檯面下進行，沒有對外的官方公告或聲明。騰訊創立至今21年，原來參與創業的20多歲年輕小夥子，如今都長成了40多歲的中年大叔，以騰訊經營社交的業務核心來看，這是一個絕對需要不斷翻新口味並迎合年輕人的事業。

有業內人士認為騰訊這波人事調整並不算是「裁員」，只是進行內部年輕化，這些職位空缺將由年輕人遞補。與之前滴滴、美團、網易等公司對基層員工的裁員動作不同，騰訊的這次調整沒有在社交網路、新聞媒體上引發什麼風波。同時，考慮到騰訊的員工總數，這次調整的比例很小。

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關鍵字：騰訊,裁員,中階幹部,劉熾平

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