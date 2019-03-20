《電信法》修法通話上網全都錄　國民黨：違憲、侵犯隱私

記者徐政璿／台北報導

國家通訊傳播委員會(NCC)主導修訂的電信管理法，擴大記錄民眾「通聯紀錄」範圍至涵蓋「通話與上網行為」。國民黨中常會20日下午通過劉大貝等14位中常委連署提案，讉責此舉是擴權違憲，侵犯憲法保障人民的隱私及人權，要求民進黨政府不可以胡作非為。

▲國民黨部。（圖／記者徐政璿攝）

國民黨中常會通過中常委劉大貝等的連署提案，反對擴大通聯紀錄定義，放寬可索取資料對象，民進黨擴權違憲，侵犯人權隱私，堅決反對修改電信法條文，維持現狀。

常委提案指出，電信管理法已在立法院交通委員會初審通過，雖然爭議的第九條被列為保留條文，仍需政黨協商，但若協商破裂，民進黨勢必以人數優勢強行通過，國民黨勢必要先行擬定因應對策。

常委提案指出，由NCC主導修正的電信管理法第九條，內容擴大要求記錄民眾的「通聯紀錄」範圍至涵蓋「通話與上網行為」。民進黨立委林俊憲等人提案，將可索取資料的對象，擴大為只要依法執行與公眾生命安全相關的機關皆可，可謂擴權、違憲、侵害民眾隱私。

針對此提案，國民黨主席吳敦義表達高度認同，認為此修正案真正違背國家最基本憲法保障人民隱私與自由權利，內容確實已經侵犯人權、隱私，應予以嚴正譴責；他呼籲執政的民進黨絕對不可以侵犯憲法、不可以胡作非為。