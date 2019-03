捷報！建中生靠「運用GAN實現字體風格轉換」奪義大利科展金獎、特別獎

「This Person Does Not Exist」網站前些日子在網路上颳起一陣旋風,不斷重新整理該網站時即會看到一張張向著你微笑的臉,不過這他們都不是現實生活中的真人,而是由AI合成的。如今類似的網站如雨後春筍般冒出,包括「This Airbnb Does Not Exist」、「This Waifu Does Not Exist」、「This Cat Does Not Exist」等。