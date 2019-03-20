捷報！建中生靠「運用GAN實現字體風格轉換」奪義大利科展金獎、特別獎

▲建中學生邱鴻翔（右二）代表出賽「義大利科學展覽會」獲得耶魯科學與工程特別獎及大會金牌獎二項大奬。（圖／科教館提供）

記者崔至雲／台北報導

今年1月剛結束的「2019台灣國際科學展覽會（TISF）」選拔我國青年科學家，代表出國參加一系列國際科學競賽，19日首傳捷報，第一次派代表參加的「義大利科學展覽會 (I giovani e le scienze)」今年在義大利米蘭舉行，建國中學學生邱泓翔獲得耶魯科學與工程特別獎及大會金牌獎二項大奬，為今年的出國賽事率先拔得頭籌拿下好成績。

義大利科學展覽會與歐洲最負盛名的歐盟青年科學家競賽（EUCYS）有密切合作關係，舉辦已30屆，旨在使年輕人更接近科學，並激發學生間之創新研究及合作精神，具極高之競賽水準。本年度義大利科學展覽會於16日至18日在米蘭舉行，有來自義大利各地區的14至21 歲的學生代表參與該項競賽，也邀請國外之頂尖青年科學家參與國外隊競賽。

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邱翔泓的作品「運用GAN實現字體風格轉換」，深獲大會青睞，榮獲大會金牌獎及耶魯科學與工程特別獎二項大奬。邱翔泓提到，創造中文字體是一項困難且曠日費時的工作，根據統計，要創造一套符合標準的中文字體，設計師要為超過26,000個漢字作手工設計，通常需要四到五年甚至更久的時間來完成。

因此，邱翔泓希望透過深度學習的方式來簡化這個過程，研究作品就是在開發並優化此深度學習模型，在作品中，他讓設計師先手工設計一部分的字，比方說2000個字，剩下的24,000字用深度學習的模型去作轉換，即可大幅減少創造字體所需的時間及勞力。

我國代表團領隊科教館主任秘書曾聰邦表示，邱同學的作品獲得大會金牌獎及耶魯科學與工程特別獎二項大奬，充分展現我國學生在資訊科技領域的投入與創新發展的實力，在參加義大利科學展覽會中，學生能與國際學生以科學會友，互相切磋交流，也是極難能可貴的經驗。曾聰邦同時也在大會中分享「台灣國際科學展覽會」培育青少年科學研究人才與國際交流之情形，提升我國科學教育國際交流機會。

