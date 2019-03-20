關渡公園丟禽流感雞屍　防檢局追「夭壽業者」開罰100萬

▲經檢驗禽流感陽性之雞隻屠體表面局部潮紅情形。（圖／台北市動保處提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市動物保護處在16日接獲民眾通報指出，在台北市關渡自然公園園區溝渠發現漂流死禽。動植物防疫檢疫局對此回應，經檢驗後確診為H5N2亞型高病原性禽流感，同時北市動物保護處已完成該區域清除及消毒工作，並加強訪視鄰近半徑3公里內養禽場，且持續追查來源禽場。

動保處進一步說明，關渡自然公園漂流死禽當日清點共計42隻鳥屍（土雞40隻、夜鷺1隻及鵝1隻），動保處於接獲通報後即趕赴現場採樣送檢，並於當日完成現場環境消毒及死禽清運，以防堵病毒擴散，並持續追查本批死禽之來源禽場。

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▲經檢驗禽流感陽性之雞隻屠體依規定倒入染色劑後送化製銷毀。（圖／台北市動保處提供）

動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵也特別為此在臉書上指出，丟棄死雞行為「這真的是太可惡了」，呼籲養禽業者，飼養家禽如有異常死亡情形，應主動通報所在地動物防疫機關即時處置，蓄意隱匿疫情而棄置死禽將造成疫情擴散危及家禽產業。

防檢局也說明，業者任意丟棄死禽，除會依環保法規裁處外，未依規定通報家禽異常死亡，將另依「動物傳染病防治條例」第43條規定，最高可處新台幣100萬元罰鍰，若場內家禽檢出高病原性禽流感，依同條例第40條規定，被撲殺之家禽將不予補償，請養禽業者恪遵法規，共同維護我國養禽產業之安全。

▲關渡自然公園漂流死雞之灌溉溝渠周圍環境清毒工作。（圖／台北市動保處提供）