NCC擴大電視台自製4類節目定義　益智、行腳、文化藝術都算



▲行腳節目《台灣第一等》（圖／翻攝自《台灣第一等》節目）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)20日決議通過《無線電視事業播送本國自製節目管理辦法》及《衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法》修正，除將查核時間由每半年調整為一年外，同時針對戲劇、戲劇、電影、兒童4類型節目予以明文定義。



NCC發言人翁柏宗表示，現行條文欠缺對節目做明確定義，明確化之後，這4類節目只要是本國自製都可一起計算在內。以綜藝節目例，不限於歌唱表演，包括短劇、益智、遊戲、競賽、行腳、美食或其他具文化、藝術、娛樂等都納入，母數比較大，有助於提升自製內容規劃。另一方面，由於戲劇、電影製作期較長，查核時間由每半年一次調整為一年一次，也讓自製更有規劃與彈性空間。



▲NCC發言人翁柏宗。（資料照片／記者林昱均攝）



NCC核定的4大類節目定義如下：



一、戲劇：指將人物、情節及場景組合成具故事性之內容，其播送型態包含連續劇、單元劇、迷你影集、電視電影等。



二、電影(含紀錄片)：以電視節目形式播送之國產電影片、非國產電影片及電視電影。



三、綜藝：包含音樂（含音樂競賽節目）、歌舞（含歌舞競賽節目）、才藝表演、短劇、益智、遊戲、競賽、行腳、美食或其他具文化、藝術、娛樂等元素，或以前揭方式呈現生活資訊之節目。



四、兒童：指為未滿12歲之人所製作之節目。



NCC表示，此次兩辦法之修正，除考量產業界實務需求、保留業者彈性排播空間等因素外，更期使相關標準更加明確，以避免執法上之模糊空間；該會並將於近日依行政程序法第154條第1項規定進行預告、徵詢相關意見。