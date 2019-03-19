該買AppleCare+幫手機保險嗎？實算至少要摔裂二次才划算

▲iPhone奶油手剋星AppleCare+登台。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱倢芯／綜合報導

iPhone奶油手剋星AppleCare+今（19）日登台，消費者無論是購買iPhone、iPad、Apple Watch系列產品，都可額外為自己的新買的商品購買保險；消費者在購買後，舉凡是手機螢幕、電池、耳機等都在保固的範圍內，但到底加購AppleCare+保固保險到底划不划算，在實際計算後發現，除非你真的很常摔碎手機，否則就只是買心安。

▼實際計算加購AppleCare+，消費者至少要摔兩次手機才划算。（圖／德誼數位提供）

據了解，AppleCare+最大亮點為「硬體保固延長」及「2次意外損壞」保障服務，不過這也意味著，買一次AppleCare+僅保障手機損壞兩年優惠，且合約內僅2次出險更換。

以目前市面上最新的iPhone XS/XS Max型機為例，購買Apple Care+需7,800元，加上出險自付額3,200元，在此的總花費已達11,000元；而實際摔碎iPhone螢幕後，消費者憑AppleCare+保險，螢幕更換優惠價只需要900元（非優惠價為10,790元），也就是說你至少要摔裂手機螢幕兩次，才顯得買AppleCare+很划算。

▼AppleCare+螢幕維修優惠價。（圖／翻攝自Apple官網）

除此之外，消費者須多加考量的是，有時候摔碎手機螢幕不見得只需要修復即可，有時不小心摔的力道過大，連手機中的零件也有可能被摔傷，因此要噴的錢可能不僅有官網上所秀出的價格而已。

這次推出的AppleCare+保險保障的不僅是手機螢幕，也包含了電池、耳機，以及iPad、Apple Watch等硬體設備，但是這些產品在出現損壞後，消費者仍得自負1,600~3,200元不等的維修金額；因此是否該加購Apple官方所釋出的手機保險？有待消費者自己心中評量。

►AppleCare+確定登台 德誼數位開賣搶頭香