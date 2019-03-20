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AirPower日子近了？最新iOS 12.2 Beta出現無線充電代碼

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Apple iPhone X 發表。（圖／翻攝字官網）

▲跳票了一年多，AirPower終於有問世的跡象。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

為了迎接今年的蘋果春季發表會，前兩天Apple開始陸續發佈iPad Air、iPad mini，以及iMac等新產品消息，然而果粉們最殷殷期盼的AirPods耳機與AirPower無線充電墊卻遲遲看不到蹤跡；好消息是，有人注意到了昨（19）日官方所發佈的iOS 12.2的第六個開發者測試版更新內容中，出現了負責識別兩個設備在同一墊上充電的代碼，這有可能意味著AirPower可望在近期出現。

▼最新iOS 12.2 Beta出現無線充電代碼。（圖／翻攝自9to5mac）

▲▼最新iOS 12.2 Beta出現無線充電代碼。（圖／翻攝自9to5mac）

據先前的報導中指出，AirPower的設計一次最多可為3台設備充電，且會讓螢幕最大（通常是手機）的設備顯示出墊上所有設備的充電狀態。iOS 12.2 Beta中出現了支援無線充電代碼，這項更新似乎強烈地顯示出Apple正準備推出AirPower。

端看這幾天的新品發布節奏，多家外媒都認為，今天Apple將可能再推出新款iPod Touch，至於有沒有機會看到AirPods與AirPower目前都還不敢下定論。只不過外界都認為，即便在本週推出了AirPower充電墊，消費者也無法在第一時間購買、使用，因為還是須等到美國時間25日的春季發表會發布正式版的iOS 12.2後，AirPower才能與其搭產品搭配運作。

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關鍵字：AirPower,iOS 12.2 Beta,無線充電,iPod Touch

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