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挑戰登上108層刀梯　上海台商應考「登刀梯」武考醮會

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▲挑戰登上108層刀梯，上海臺商應考北部場「登刀梯」武考醮會

▲登刀梯武考會場。（圖／楊逢元提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「登刀梯」武考醮會，這個充滿膽識與緊張的場面，本月31日將於桃園大溪區「天公祖‧送窮迎富廟」登場。主辦單位中國武當道教太玄法師協會20日指出，「登刀梯」武考是道教法師晉升的傳統科儀，今年的北部場約10名報考者，將挑戰登上108層刀梯，報考成員更有上海臺商不遠千里返臺應考，將成此次武考醮會的吸睛重點。

至於危險性及是否曾有流血之事？該會表示，當然曾經發生；但因為登刀梯是道教法師的試煉，也都經過敕符開籙，不怕也不覺得有傷害；108層刀梯代表36天罡、72地煞，每一階皆貼上相對應符令，由下往上先登過72地煞，先助法師去煞；後面36天罡則是助法師開竅。而108層刀梯的組合有釘、刀、劍，每次組合不同，均依神明指示。

▲挑戰登上108層刀梯，上海臺商應考北部場「登刀梯」武考醮會

▲理事長及示範法師。▼九層樓高刀梯。（圖／楊逢元提供）

▲挑戰登上108層刀梯，上海臺商應考北部場「登刀梯」武考醮會

今年最下方為9層釘、84層刀、5層劍。登刀梯武考須先由高功法師行法開籙，應考法師登上最高層高台後，送讀疏文稟奏上蒼，然後自高台擲筊，得聖筊者才算通過法師武考。

此次刀梯武考，由臺灣武當玄武派宗主蕭道賢大法師主監，帶領員林市衡文宮主委陳明仁大法師、新北市閭山大法院黃北岳大法師以及香港(廣州)儒釋道宗壇宗主姚南華大法師、漳州龍海市道教協會周羅全大法師等共五位監考大法師，分別來自兩岸四地，涵蓋武當、閭山、儒釋道及正一等道教派別，極具權威與公正性。

▲挑戰登上108層刀梯，上海臺商應考北部場「登刀梯」武考醮會

31日刀梯法會當日，除了法師登梯考校之外，並現場開放一般善信民眾進行鑽刀梯下之活動，讓善信民眾親身鑽過刀梯下方，藉壇場法界、法器神威及 聖神無量慈悲之力，使善信民眾達到消災避難、祛病延壽、祈福植喜。

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關鍵字：登刀梯武考醮會,中國武當道教太玄法師協會,大溪天公祖廟

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