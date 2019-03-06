兩岸連江縣長馬祖座談　「黃岐航線」增班取得共識

▲大陸連江縣長鄭立敏（右二）。（圖／連江縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

兩岸連江座談會5日在馬祖登場，大陸連江縣長鄭立敏、馬祖連江縣長劉增應共同主持，雙方討論了10項議案，包括黃岐航線航班的增加、陸客團人數的提升，以及首屆「連江論壇」的開展等。劉增應表示，通航便捷是一切主軸，也是最基礎的根本，唯有往返通航便利、快速，才能帶動兩地經貿活絡發展。

會上，鄭立敏表示，從歷史背景、區位條件的角度，看好連江及馬祖長遠發展，雙方應抓住際遇、強化意識、出台政策、加強合作，活化環馬祖澳在兩岸交流中的地位，讓經濟交流合作進一步深化，兩岸共同利益進一步擴大，「對於黃岐航線班次加密、便捷訴求，將召開專題協商會議，希望能加速實施。」

劉增應指出，期望持續加強兩岸連江縣交流，除黃岐航線增加班次外，建議在特殊情況加班船作業能快速核定；還有面臨海象不佳時，也能視情況調整開航時刻儘量安排1航次輸運，便利民眾往返，避免造成滯留現象。

兩岸事務座談會雙方共同討論10項議案，包括馬祖－連江全年交流活動，吸引大陸遊客來馬旅遊體驗；3月下旬辦理2019連江論壇，發布各項旅遊獎勵、優惠政策；馬祖現有金融支付體系，著重實現微信、支付寶等電子支付帳號兩岸通用；實現年度大陸20萬人赴馬旅遊，以馬祖為節點，規劃兩岸的延伸旅遊；漁業合作交流啟動方案，加強兩岸互動及技術交流；建設海漂垃圾處理示範區（大陸連江縣黃岐、苔菉、曉澳）。制定醫療合作初步實施方案-大陸連江濟雅醫院與馬祖連江縣立醫院開展合作；海洋大學開設船運管理課程，開展職業船員培訓；在人才招聘方面，對馬祖開放名額；馬祖方面對加密（增加航班）黃岐航線的訴求；馬祖酒廠在黃岐設置廣告牌具體地點選取工作。

座談進行3小時，大陸連江縣副縣長謝志成、辦公室主任林強、台灣事務辦公室主任周孝民、大陸連江縣人民政府主管部門、黃岐鎮長劉煒明等，與馬祖連江縣相關局處首長，雙方討論加強旅遊、養殖、教育、醫療等項目合作推展。