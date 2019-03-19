快訊／AppleCare+確定登台　德誼數位開賣搶頭香

▲AppleCare+服務確定登台。（圖／德誼數位提供）

記者邱倢芯／綜合報導

就在幾天前，ETtoday記者才報導過AppleCare+服務有可能登台販售，而就在今（19）天德誼數位開出的第一槍，搶先宣布與蘋果原廠同步搶先開賣果粉引頸期盼的AppleCare+ 服務專案。

據了解，AppleCare+最大亮點為「硬體保固延長」及「2次意外損壞」保障服務，同時還將iPhone、iPad和Apple Watch加入保固範圍，讓果粉有了更強力的產品與服務保固支援。另外，德誼數位還提供了百貨門市的優惠，讓果粉可以擁抱最有感的Apple產品與服務。

▼德誼數位搶先開賣AppleCare+。（圖／德誼數位提供）

德誼指出，其搶先開賣iPhone、iPad、Apple Watch系列產品AppleCare+服務專案服務，其最大亮點為「硬體保固延長」及「2次意外損壞」保障服務，消費者在購買主機當下直接加購AppleCare+服務專案，兩年內將享有兩次以優惠價格(自付額)進行維修的機會。

以iPhone XS Max為例，螢幕維修費用動輒超過萬元，若加購AppleCare+服務專案可以900元自付額進行螢幕維修，相當優惠。德誼數位並推出iPhone系列加購AppleCare+促銷優惠方案，3/31前，於德誼門市購買iPhone及AppleCare+，可享配件組53折起優惠(指定充電盤、螢幕保護貼、UAG保護殼)，原價3,940元，特價2,100元; 此外，購買Apple Watch Series 3及AppleCare+即贈市價1,690元指定錶帶，選購Apple Watch Series 4及AppleCare+，買就贈市價990元LAUT運動型錶帶，或可選購以620元(4折)優惠價格加購LAUT牛津皮革錶帶，讓果粉心愛的Apple產品都能享有最佳的服務與優惠。

不僅如此，德誼數位百貨門市也推出優惠：3/20前於台中大遠百、3/21~4/08於板橋大遠百、桃園遠百、台南大遠百成功店、高雄大遠百德誼門市，刷指定9大銀行信用卡單筆分6期消費滿10,000元送500元十足抵用券註2相當於享5%回饋。