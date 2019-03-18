被收藏家踢爆館藏資訊「錯誤百出」　臺史博：檢討處理中



▲收藏家倪京台指出幾十元的文創商品，竟然被館方當作真品老車票；館方回應「當代典藏」包含當代製作文創產品，「惟該筆藏品網頁資訊有誤」正檢討處理中。（圖／翻攝自國立台灣歷史博物館／倪京台提供）



記者林育綾／台北報導

「國立臺灣歷史博物館」典藏網站遭到收藏家倪京台踢爆「錯誤百出」，指出幾十元的文創商品，竟然被館方當成數千元價值的古董老車票；此外還將車票的穿線孔當成「剪票缺口」，更將競選文宣品列為典藏，讓他不敢置信。而國立臺灣歷史博物館在今（18日）15時回應，藏品資訊有誤、未盡完備，正檢討處理中，並已致電倪京台先生表達感謝指正之意。

臺灣歷史博物館完整聲明稿如下：

針對鐵道作家倪京台先生指出臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）網站藏品詮釋有誤一事，臺史博表示，該項藏品資訊有誤、未盡完備，刻正檢討處理中，並已致電倪京台先生表達感謝指正之意。

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本案為臺史博典藏網站中金屬製阿里山火車票造型鑰匙圈物件，係屬臺史博籌備處階段時期以「常民生活」命題，進行生活休閒文化類別之蒐藏，該批物件含當代製作之文創產品。

臺史博以「當代典藏」之角度呈現該筆物件融合當代社會與鐵道文化之特質，惟該筆藏品網頁資訊有誤，刻正啟動內容檢飭作業，並邀請相關領域專家速行修正中，將於完成修正後重新開放於網頁中供民眾查詢。



▲「臺灣歷史博物館」針對典藏網站網頁資訊有誤一事回應聲明稿。



▲倪京台在稍早時指出，館方將車票左下角「穿線孔」說明成已打洞的剪票孔，這說法完全錯誤 。（圖／翻攝自國立台灣歷史博物館／倪京台提供）



▲倪京台提出自己的收藏品說明：「左下這個洞是穿線孔。」（圖／倪京台提供）





▲政治文宣品也被列為典藏車票，倪京台疑惑「不知是否分類錯誤？」（圖／翻攝自國立台灣歷史博物館／倪京台提供）