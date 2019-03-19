捨不得姊姊...暖狗狗「2次堵門」拒新郎　網感動：其實牠都懂

實習記者陳妙津／綜合報導

出嫁時，家裡的寵物也會捨不得！大陸河南寶豐一對新人14日舉行婚禮，沒想到新娘盼盼家中的狗狗竟一反常態，直接跑到主人房門口趴著，不讓新郎龍龍進門，盼盼的父親無奈抱了兩次都沒效果，最終無奈把狗狗直接鎖在房間裡，才讓新人們能順利離家。網友對此則直呼「超感人！」

據《梨視頻》報導，當天龍龍正帶著一群伴郎登門，想接出新娘盼盼時，盼盼家中養的狗卻直接堵在貼有囍字的門下，不讓龍龍進門，一群人又好笑又尷尬地站在門口和狗狗「對峙」，還有人拿出手機紀錄這一刻。龍龍表示，平常只要到盼盼家中，狗狗總是熱情迎接，但唯獨迎娶這天，狗狗擋在門口，「都懵了，不知道怎麼回事」，應該是聰明的狗狗發現女主人要出嫁才不願意。

▲▼河南一對新人迎娶時，女方家養的狗狗堅決不讓新郎進門。（圖／翻攝自梨視頻）



新娘盼盼則表示，狗狗已經養了6-7年了，平常就膽子小、怕鞭炮，被嚇到的時候會躲到樓上，或是躲到房間裡，但迎娶當天，狗狗卻死死守在新娘房門口，表情雖然害怕，但卻始終不願離開，讓她直說，「太感動了，沒想到狗狗這麼乖」。事後盼盼的父親把狗狗鎖在屋內，新郎才順利接親。

網友看了則紛紛表示，「好想抱抱牠」、「感人」、「一定是個好主人」、「只是想要紅包吧」、「看起來眼神好委屈」、「小骨頭小餅乾拿出來賞」、「其實牠都懂」、「狗比人有感情多了」。

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▼新娘表示，狗狗很乖不咬人，可能是知道自己要出嫁才這麼反常。（圖／翻攝自梨視頻）

