佔主席台沒人理...黃國昌撂話：我開直播跟你們公開辯論

記者徐政璿／台北報導

立法院19日原定審排在第14案攸關酒駕防治的《道交條例》，但審到第6案時，立法院副院長蔡其昌就宣布休息。時代力量立委黃國昌因此直接到主席台上爆怒開直播，質問蔡其昌憑什麼休息，「防治酒駕可以這樣打假球嗎？」；他下午也繼續開直播怒嗆，上次協商的錄影帶立法院網站上都有，「我開直播跟你們公開辯論」，並撂話會一直等到院會散會。

黃國昌上午先是在議場內大吼「誰說可以喊休息的？防酒駕打假球打成這樣？也請秘書長來！」隨後，黃國昌與時代力量立委徐永明開始張貼「酒駕防制，莫再拖延」的布條。黃國昌邊罵邊坐上主席台，並在主席台上直播，怒轟「兩黨在酒駕發生的時候，不是說要趕快立法？今天排議程說要排14案，審到第六案就喊休息？」

徐永明隨後也在臉書表示，今天院會民進黨把酒駕修法排在第14案，結果會議主席蔡其昌副院長只處理到第6案就宣佈休息。請問民進黨，你們的議程是排假的嗎？請問蔡副院長，憑什麼議程還沒處理完就宣佈休息？請所有關心酒駕議題的朋友，一起協尋蔡副院長，今天完成酒駕修法，立法院才能下班。

黃國昌下午繼續開直播開罵，他表示，上次協商時，各黨團代表、交通部、警政署都對協商內容點頭，「我想要請問，所謂鞋商沒結束就所何指？」所有錄影帶在立法院網站上都有，現在是沒辦法清楚解釋不肯審法案，「我開直播跟你們公開辯論」。

「我黃國昌沒在怕你們啦」，黃國昌說，蔡其昌你先進來跟大家講，憑什麼處理到第六案，然後就說宣佈休息，誰給你這個權限的，你憑什麼做這樣的事情，民進黨要派代表進來講也可以啊，協商錄音錄影大家都在看，把全國人民當傻子喔！

▼立委黃國昌霸佔議場主席台，要求酒駕防制修法莫再拖延。（圖／記者屠惠剛攝）