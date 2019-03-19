觀察／舊瓶裝新酒的演講　幫柯文哲拉攏了台僑、學生

文/記者陳家祥

台北市長柯文哲17日正式展開訪美行程，撇除先一步訪美的鄭文燦也曾安排過的哥倫比亞大學教授黎安友會面、與台裔美籍政要餐敘，柯文哲在紐約大學的學生座談、紐約地區僑宴等活動都受到熱烈歡迎，其中僑宴更是讓柯演講講到欲罷不能。相對於和學生、僑胞互動良好，柯在政界拜會上不如預期順利，原規劃要接見的紐約市議會議長臨時缺席，市長白思豪也因故沒出席，讓柯此行仍有不確定因素存在。

柯文哲短短2天旋風式造訪紐約，17日上午和哥倫比亞大學教授、中國政治專家黎安友（Andrew Nathan）會面，儘管雙方因初次見面無法深入詳談，但就雙方事後發言，這次拜會為柯經營對美關係有了好的開始。雖然黎安友不認同一家親觀點，但面對非典型的柯文哲仍留下好印象，也推斷華府應該會認為柯文哲是「OK的總統候選人」。雖還不到認同，但已踏出好的第一步。

▲柯文哲與黎安友教授早餐會。（圖／記者陳家祥攝）

而下午的學生座談，「柯教授」發功，全場400席座無虛席，早早就可在會場樓下看到長長學生排隊人龍，讓柯形同回到「主場」般，演講過程活力十足。儘管內容過去大多提過、沒有太多新意，但柯文哲靠著臨場反應與沒有官架子的作風，時不時遊走「失言邊緣」的發言，逗得台下學生樂不可支，反應熱絡。

接著到了晚上的僑宴，柯文哲更是「十八般武藝」盡出，把近期演講內容彙整輸出精華，從自由民主多元開放的價值理念，透明開放、全民參與的施政原則，以及對財政紀律的堅持、償還大筆市府債務降低財政壓力、尊重專業，當中也不忘宣傳有利投資的一站式服務等，台下200多名僑胞掌聲、歡呼聲不斷，讓獲到鼓舞的柯文哲越講越帶勁。

值得一提的是，這次柯文哲出訪在美國僑界引起不少討論，行前還傳出綠營背景的全美同鄉會拒絕接待；由於僑界的支持對於選總統有重要影響，向柯文哲這種行前就遭拒見的狀況實屬少見。所幸這次以柯文哲母校新竹中學校友為主體的僑宴，與會者眾、反應熱烈，算是給柯一個及時雨，也讓訪美拜訪僑界的計畫有好的開始。

此外，這場柯文哲訪美首場僑宴，雖沒有過去民進黨、國民黨政治人物的盛況，但與會人士大多是有頭有臉各領域社會菁英，此次柯文哲大展魅力博得的正面支持，未來有機會繼續發酵。

▲柯文哲與大紐約地區僑界人士互動佳。（圖／記者陳家祥攝）

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