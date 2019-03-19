「8字環」好難開！她想喝要「扛2瓶一起倒」　網曝實用解鎖方法

▲ 讓人頭痛的8字塑膠環 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

您也曾遇到繁瑣的食物包裝，試過各種方法都解不開，最後只好使用暴力解決嗎？一位網友日前就貼出在好市多買的一款綠茶，圖中可見，它的包裝是用一個「8字環」把2瓶飲料鎖在一起，由於她怎麼弄都打不開這個塑膠環，每次要喝的時候，只好將就著2瓶一起拿出來倒，實在有點困擾；貼文一出，也吸引了專業網友解答，她才得以成功解開。

該名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中貼出一張飲料照，只見圖中2瓶「葡萄柚蘋果綠茶」的瓶頸被黑色的「8字環」扣住。原po表示，其實自己一直都不知道要怎麼把它們分開，每次要喝的時候，都要從冰箱拿出來一起倒，真的很搞笑；雖然包裝令人無解，但綠茶的味道還是好得讓她捨不得放棄購買。

請繼續往下閱讀...

對此，也有很多消費者有同樣困擾，表示最後都使用暴力才打開，「我不小心摔到地上就開了XD」、「不會開+1，我今天用鐵鉗，粗魯地剪下去......」、「這個真的不太好開」、「我直接轉飲料瓶就脫開了」、「每次買到這種鎖的都會ooxx，內心問為何要這種包裝」、「我都直接拿斜口鉗出來」、「我也覺得很難開，所以他也是這個樣子在冰箱裡面」。

另外也有專業網友在留言處解答，他們表示的確需要比較大的力氣，「雙手手指勾著八字環，姆指按著瓶蓋往下壓」、「用掌心頂住瓶蓋，然後四指扣住八字鎖的邊緣，再把八字鎖往瓶蓋上方摳起來，掌心記得要一起向下施力」。原PO事後也透露，當初她也是使用蠻力，但都苦無結果，「擠到吃奶的力氣已經用盡，小孩無辜看著我，好像在說，這到底還能不能喝？」還好後來有透過網友提供的方法打開。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！