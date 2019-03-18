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上海台辦：將邀台數千基層民眾來滬、強化企業投資保障

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▲上海市台辦主任李文輝。（圖／記者魏有德攝）

▲上海市台辦主任李文輝。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／上海報導

於日前剛閉幕的大陸全國兩會上，總書記習近平在出席地方人大代表團審議時，就兩岸關係和對台工作發表重要講話。對此「中國台灣網」今天刊出上海市台辦主任李文輝署名文章，表示將深化滬台全方位交流，探索海峽兩岸融合發展新路，包含邀請數千台灣基層民眾來滬參訪、維護台商投資權益等。

大陸十八大以來，全國兩會期間習近平先後三次在參加全國政協民革、台盟、台聯委員聯組會上，以及在參加全國人大上海代表團、福建代表團審議時，就兩岸關係和對台工作發表重要講話，提出努力探索海峽兩岸融合發展新路。

▲▼上海外灘。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海外灘。（圖／記者陳政錄攝）

基於上海是台商投資最為集中的地區之一，為台胞在大陸生活的重鎮，也是台灣青年來大陸創業、就業，融入大陸經濟社會發展的重要窗口，李文輝強調，探索兩岸融合發展新路，是新時代開展對台工作的根本路徑。

李文輝指出，要切實拿出繡花的功夫在「新」上動腦筋、做文章。要破除壁壘，在經貿合作暢通、行業標準共通上創新有為，在兩岸經貿合作領域做到應通盡通、能通都通。此外，還要增進台胞的獲得感，進一步放大「31條惠台措施」的效應，並研究推出更多惠台利民的政策措施。

▲▼2019台北燈節開幕點燈典禮,柯文哲,上海台辦主任李文輝,上海豬歲喜盈門。（圖／記者李毓康攝）

▲上海台辦主任李文輝（中）今年2月訪台，出席2019台北燈節開幕點燈典禮，與台北市長柯文哲同台。（圖／記者李毓康攝）

為達上述要求，李文輝表示，一是把2018年6月為貫徹中央31條措施，率先推出的「上海惠台55條」加強貫徹落實；二是配合做好市人大開展《上海市台灣同胞投資企業權益保護規定》執法檢查工作，強化兩岸融合的法制保障；三是透過加大文化交流力度，增進台灣同胞的民族認同、文化認同和國家認同，增進兩岸同胞的心靈契合。

李文輝舉例，一年多來，上海新增2個國台辦授牌的海峽兩岸青創基地及示範點（累計已有8個），滬上各類企業事業單位，年均為台灣同胞提供就業崗位上萬個，為台灣大學生提供實習職缺500個；在服務台企發展方面，不斷拓展服務台企融資渠道，僅上海銀行就累計為台商提供1300億元人民幣的專項授信額度。

▲▼麥可將文創園區。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海麥可將文創園區由台商創立，於去年獲國台辦頒發為海峽兩岸青創基地。（圖／記者陳政錄攝）

除此之外，連續5年，上海市台辦7次組織在滬台企共赴8個省市投資考察，共簽約投資項目110餘個，總意向金額超80億元人民幣。落實台胞同等待遇方面，38名台灣同胞獲聘滬上相關仲裁機構仲裁員，4名台灣女同胞被評為上海市三八紅旗手，台灣知名作家白先勇獲得白玉蘭戲劇表演藝術獎「特殊貢獻獎」等。

李文輝提到，十八大以來，我們堅決貫徹習總書記對台工作重要論述，積極踐行「兩岸一家親」理念，加大對在滬台灣同胞、台資企業的工作調研，於2015年率先推出大陸首部，體現惠及台灣同胞投資權益的地方性法規《上海市台灣同胞投資權益保護規定》後，進一步在原有《保護規定》基礎上，於法規修訂過程中吸納更多惠台措施，加強政策的法律效力和執行效果。

▲▼雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲與上海市副市長周波互贈紀念品。（圖／記者林敬旻攝）

▲去年第九屆雙城論壇歡迎晚宴上，台北市長柯文哲與時任上海市副市長周波互贈紀念品。（圖／記者林敬旻攝）

面對未來的文化、民間交流，李文輝表示，將加大工作要求，積極推動弘揚中華文化、體現海派文化特色的兩岸交流，同時加深兩岸青年交流、廣泛邀請數千名台灣基層民眾來滬參訪等，讓兩岸「一日里長」和「一日居委會主任」越走越近、越走越親；他也提到，上海台北城市論壇連續舉辦9屆，成為兩岸城市交流的典範。

文章最後提到，「行百里者，半九十」。強調在新時代的對台工作中，將不斷推動上海與台灣經濟深度合作、不斷推動滬台各領域融合發展。

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