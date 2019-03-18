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迎接全期開幕　華泰名品城大規模聯合徵才

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▲迎接全期開幕，華泰名品城即將大規模聯合徵才。（圖／華泰名品城提供）

▲迎接全期開幕，華泰名品城即將大規模聯合徵才。（圖／華泰名品城提供） 記者楊淑媛／桃園報導

高鐵桃園站區內一波波重大建設陸續展開之際，位於高鐵桃園站旁的GLORIA OUTLETS華泰名品城18日宣布，為因應華泰名品城在5月8日，全期開幕將於3月29、30日，率先舉辦大規模聯合徵才活動，有海內外知名集團、國際精品聯手釋出數百個職缺，期盼能延攬到全台更多優秀人才共同加入Outlet零售產業！

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理-梁曙凡表示：「目前高鐵桃園站區內有為數不少的工作夥伴是來自外縣市，便利的高鐵與機場捷運共構交通網絡，讓工作生活圈也能輕易擴及到桃園地區，不僅招募更多大台北及新竹的優秀雙語服務人才，同時將吸引更多消費人潮，帶動地方國際觀光經濟！」▲迎接全期開幕，華泰名品城即將大規模聯合徵才。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城3月29、30日，將舉辦大規模聯合徵才。（圖／華泰名品城提供）

5月8日全期即將正式對外營運的華泰名品城，除了持續強化國際精品、運動休閒及流行時尚的品牌組合，此次更號召了來自日本人氣迴轉壽司『合點壽司』，提供消費者更多元的購物選擇。

因應全期開幕倒數計時，GLORIA OUTLETS華泰名品城 將於3月29、30日攜手品牌在園區內2樓員工餐廳舉辦品牌聯合徵才活動。透過主管職與高薪職缺的釋出，期盼能延攬到全台更多優秀人才共同加入Outlet零售產業！

『聯合徵才就業博覽會』3月29、30日開跑 為華泰名品城全期開幕揭開序幕GLORIA OUTLETS華泰名品城 座落於桃園青埔特區，雙鐵共構的絕佳地理位置、遼闊的腹地與吸睛的品牌折扣，開幕至今業績表現亮眼。如今將於5月正式全期開幕，全區高達285個品牌進駐，也為桃園地區創造更多就業機會。欲應徵的民眾，請把握3月29、30日聯合徵才招募活動。時間為早上10點至下午5點。

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關鍵字：華泰名品城,聯合徵才,全期開幕,高鐵桃園站青埔特區

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