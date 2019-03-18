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318太陽花學運5周年　江宜樺：從未後悔下令驅離！

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▲▼▲前行政院長江宜樺為323攻佔行政院流血衝突，以證人身分出庭應訊。（圖／記者楊佩琪攝）

▲前行政院長江宜樺。（圖／記者楊佩琪攝）

政治中心／綜合報導

今天是318學運（太陽花運動）五周年，時任行政院長江宜樺接受廣播節目訪問表示，自己從未後悔下令驅離佔領行政院的民眾，因為他不贊成要脅式占領的態度，且認為台灣民主走到這一步，是很大的悲哀。

江宜樺說，很多人從具體微觀的角度來看待太陽花，但也有很多人會宏觀角度看。太陽花學運訴求的是反服貿，或是運動者所說的反黑箱，但在這個反服貿的背後，毫無諱言的是一股「反中國」，或反對當時馬英九政府的大陸政策情緒

▲▼太陽花學運退場晚會，林飛帆、陳為廷宣讀人民議會意見書。（圖／記者陳明仁攝）

▲太陽花學運。（圖／本報資料照，以下皆同）

江宜樺表示，除此之外，還有一種更廣泛的憂慮，就是平均薪資沒辦法增長，青年朋友對未來普遍焦慮，對貧富差距的現象，全球化帶來的「富者越富，貧者越貧」情況感到不滿，不只是太陽花運動，世界各地也都出現一些比較群眾性的運動，或者是比較排外的保護主義思想，例如：美國反華爾街佔領運動、中東茉莉花革命、歐洲「反移民」運動，這應該是太陽花運動當初爆發的廣泛背景。

江宜樺認為，自己身為318、323的當事人，感觸當然很深，自己覺得在318和323之後，台灣整個政治發展轉向跟過去不太一樣的方向，是用一種比較亢奮的情緒，「把台灣推向一個難以翻身的深淵。」自己之所以這樣講，因為就貿易、經濟、兩岸關係，乃至於整體社會發展的策略，其實經過當年3月這些事件後，被迫讓台灣整合進區域經濟體系的努力中斷，因為服貿不通過後，兩岸其他協商就全部都停擺了，兩岸關係在2016年之後，當然隨著不同的政府上台，而更加的僵化，到現在是幾乎無解。

▲▼反服貿太陽花學運退場，群眾聚集不散，鎮暴警察擬強制驅離。（圖／記者陳明仁攝）

江宜樺說，這些反黑箱、反服貿，經過時間的檢驗，大家就可以看出來，當時所反的、訴求的東西，究竟是真正在反？還是只是在一個政治操作的動員工具，譬如現在連審都不審「兩岸協議監督條例」，也就是代表問題根本不在「兩岸協議監督條例」。而當時國民黨黨團副書記長張慶忠審查發生的黑箱作業，被外界質疑沒有公聽會，但其實立法院當時已舉辦了12場。

江宜樺表示，反觀大家最關心的同性婚姻，行政院制定「司法院釋字第748號解釋施行法」草案到立法院，一讀通過、逕付二讀，根本連委員會討論都沒有，「請問這些抗議黑箱的人在哪裡？他們有站出來講一句話嗎？」在這之前還有無數的，包括年金改革、勞資糾紛，如果沒有充分討論就是黑箱的話，都不曉得黑暗多少倍。

▲▼太陽花學運經典照片回顧。（圖／本報資料照）

江宜樺稱，當時318針對服貿協議所丟出來的很多指控，「其實都是煙霧彈」，真正目的是阻擋當時已經關係進行不錯的兩岸互動，而這互動是不是賣台？喪失台灣主權？這「我完全不同意！就像馬英九總統講了無數次，我也完全贊成，你如果檢驗這所有簽過的21項協議，哪一項哪一條讓你覺得喪失台灣主權？」事實上反對黨從來沒辦法講說，是哪一條有問題、要修改這一條，而只是很籠統的講說「服貿或後來的貨貿，就是要出賣台灣，把台灣主權滅掉，向中共投降。」

關於下令驅除323佔領行政院的民眾，江宜樺提到，自己從來沒有後悔，因為他不贊成要脅式的占領，若所有對公共政策的討論，都變成了糾眾占領，那還需要什麼議會、投票嗎？這不是法制，台灣民主若走到這一步是很大的悲哀。

▲▼太陽花學運經典照片回顧。（圖／本報資料照）

另外，關於自己被指控為「殺人部長」，江宜樺說，這根本是一個無端指控，當時幾千名群眾包圍行政院，其中有100多名民眾衝入行政院，不管是行政院的負責人或警察首長，可以說是義無反顧必須執行驅離，因為「絕對不容許這樣的暴民佔領國家行政中樞」。

江宜樺表示，在驅離過程中也特別交代，絕對要把可能的肢體衝突降到最低。以台北市警察局或保安警力運用來講，大體上是正確的，少數情緒失控的案子是必須追究。且自己經過很長一段時間後，才知道有些人流血不是警察打的，而是因為撞到電線杆，或是跑的時後跌倒造成。

▲▼太陽花學運經典照片回顧。（圖／本報資料照）

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關鍵字：江宜樺,太陽花學運,318學運

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