沉迷電玩、對女人沒興趣！澳洲槍手屠殺50人　奶奶：他出國後就變了

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▲▼ 紐西蘭基督城15日爆發槍案，圖為28歲槍手塔朗特（Brenton Tarrant）2016年3月在伊斯坦堡機場的身影。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭槍擊案28歲槍手塔朗特（Brenton Tarrant）2016年3月在伊斯坦堡機場的身影。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城的兩座清真寺在15日時發生槍擊事件，造成50人死亡，引起國際關注；而警方則是在事後發現，28歲澳洲籍嫌犯塔朗特（Brenton Tarrant）行兇槍械的彈匣上，用白色的顏料寫滿各種反穆斯林的歷史事件和人物。對此，塔朗特81歲的奶奶瑪莉（Marie Fitzgerald）表示，孫子在恐怖份子襲擊歐洲地區之際出國旅行，但回來之後整個人徹底的改變了。

根據外媒報導，瑪莉接受新聞媒體《9News》的採訪時表示，塔朗特在高中時的興趣是玩電玩，而並非交女朋友，他的大部分時間都畫在玩電腦、遊戲上，大家也都不認為他會結婚；他的爸爸在2010年因為癌症去世後，他就於恐怖份子襲擊歐洲之際，前往其他國家旅遊，回來之後的他，徹徹底底大變，成為大家不認識的那個男孩。

調查人員認為，塔朗特居住在紐西蘭2年的時間裡，計畫了這次的大屠殺事件。對此，瑪莉說，塔朗特曾在12個月前回老家陪姐姐過生日，不過當時的他看起來一切正常，還跟大家一起聊天、吃飯和慶祝。家裡的人透過新聞得知塔朗特所犯下的罪刑，並且獲得警方的保護，暫時住在一間安全的房子裡。

報導中指出，塔朗特將在紐西蘭接受起訴，他被控犯下一項謀殺罪，同時也是該起槍擊事件中唯一被直接指控的人，將在4月5日時出庭，面臨進一步的指控和審判。

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關鍵字：紐西蘭槍擊案,Brenton Tarrant,塔朗特

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