陰暗透天厝「8萬神改造」變工業風！焊接、水電全自己來...激美魚缸櫃被推爆

▲朴織稻笑說，會選擇工業風是因為材料比較容易找。（圖／朴織稻授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「自己慢慢敲打、慢慢做，有一天也會不一樣的。」網友朴織稻花了兩個月時間，讓原本陳舊的破屋，搖身一變成溫馨的工業風住宅；厲害的是，他利用閒暇時間一手包辦所有工程，且總花費不到8萬元。超猛成果驚呆大票網友，其中許多巧思及設計也讓人眼睛為之一亮。

朴織稻在物流公司擔任主任，去年3月，他決定動手改造位在高雄燕巢的老家，由於久無人居，房子潮濕且破舊不堪，無疑是件大工程，不過為了給全家好一點的環境，他甘願做也樂在其中，「其實前後大概花兩個月時間，偷懶比較多，平常下班不累才會動工，而且假日還要陪小孩。」

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▲▼老舊透天厝慢慢改變中。（圖／朴織稻授權引用）

從超美的裝潢與擺設來看，不講還以為是出自設計師及裝修師傅之手。朴織稻對此謙虛地說，「我13、14歲就出來半工半讀了，以前年輕，一年換了24個老闆，各行各業工作經驗累積很多 」，所以在製作上是有經驗的，一些原理知識、基本功也都具備。

朴織稻提到，房子是兩層透天厝，約莫20幾坪大，而當中的水電、木工、泥作、油漆、鐵工、防水、打石，他全都自己來，廁所則先全部打掉，再貼地磚，鐵架也是自己丈量、裁剪、焊接；而最讓人驚艷的魚缸櫃，也是在他巧手下誕生的。

▲很有質感的魚缸櫃。（圖／朴織稻授權引用）

面對詢問度超高的魚缸櫃，他不吝分享道，「先量你要的盆栽尺寸，鐵件再做比盆栽大一點的，我用焊接，30*3角鐵、25*3扁鐵，旁邊木板拿廢棄棧板做的，再用火烤過，魚缸到玻璃行裁剪或水族館訂製你要的大小，最後再裝6瓦燈管。」

朴織稻表示，全部花費不超過8萬元，包括木地板、日式床墊、衛浴設備、矽酸鈣板隔間、乳膠漆、燈具、水族箱、植物、及鋼鐵等；而且他頂樓也做了防水，還把排水管全都改過。

最後，他也向記者透露，「小孩說很喜歡這種感覺。目前剩美式廚房、閣樓、天台、一樓客廳還沒做，雖然有構想了，不過因為工作很忙先耽擱，還不會那麼快動工。」

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▼論裝潢的重要XDDD。（圖／朴織稻授權引用）