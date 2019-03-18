　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陰暗透天厝「8萬神改造」變工業風！焊接、水電全自己來...激美魚缸櫃被推爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲陰暗透天「8萬神改造」變工業風！焊接、貼地磚一手包辦　激美魚缸櫃被讚翻。（圖／朴織稻授權引用）

▲朴織稻笑說，會選擇工業風是因為材料比較容易找。（圖／朴織稻授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「自己慢慢敲打、慢慢做，有一天也會不一樣的。」網友朴織稻花了兩個月時間，讓原本陳舊的破屋，搖身一變成溫馨的工業風住宅；厲害的是，他利用閒暇時間一手包辦所有工程，且總花費不到8萬元。超猛成果驚呆大票網友，其中許多巧思及設計也讓人眼睛為之一亮。

朴織稻在物流公司擔任主任，去年3月，他決定動手改造位在高雄燕巢的老家，由於久無人居，房子潮濕且破舊不堪，無疑是件大工程，不過為了給全家好一點的環境，他甘願做也樂在其中，「其實前後大概花兩個月時間，偷懶比較多，平常下班不累才會動工，而且假日還要陪小孩。

請繼續往下閱讀...

▲陰暗透天「8萬神改造」變工業風！焊接、貼地磚一手包辦　激美魚缸櫃被讚翻。（圖／朴織稻授權引用）

▲▼老舊透天厝慢慢改變中。（圖／朴織稻授權引用）

▲陰暗透天「8萬神改造」變工業風！焊接、貼地磚一手包辦　激美魚缸櫃被讚翻。（圖／朴織稻授權引用）

從超美的裝潢與擺設來看，不講還以為是出自設計師及裝修師傅之手。朴織稻對此謙虛地說，「我13、14歲就出來半工半讀了，以前年輕，一年換了24個老闆，各行各業工作經驗累積很多 」，所以在製作上是有經驗的，一些原理知識、基本功也都具備。

朴織稻提到，房子是兩層透天厝，約莫20幾坪大，而當中的水電、木工、泥作、油漆、鐵工、防水、打石，他全都自己來，廁所則先全部打掉，再貼地磚，鐵架也是自己丈量、裁剪、焊接；而最讓人驚艷的魚缸櫃，也是在他巧手下誕生的。

▲陰暗透天「8萬神改造」變工業風！焊接、貼地磚一手包辦　激美魚缸櫃被讚翻。（圖／朴織稻授權引用）

▲很有質感的魚缸櫃。（圖／朴織稻授權引用）

面對詢問度超高的魚缸櫃，他不吝分享道，「先量你要的盆栽尺寸，鐵件再做比盆栽大一點的，我用焊接，30*3角鐵、25*3扁鐵，旁邊木板拿廢棄棧板做的，再用火烤過，魚缸到玻璃行裁剪或水族館訂製你要的大小，最後再裝6瓦燈管。」

朴織稻表示，全部花費不超過8萬元，包括木地板、日式床墊、衛浴設備、矽酸鈣板隔間、乳膠漆、燈具、水族箱、植物、及鋼鐵等；而且他頂樓也做了防水，還把排水管全都改過

最後，他也向記者透露，「小孩說很喜歡這種感覺。目前剩美式廚房、閣樓、天台、一樓客廳還沒做，雖然有構想了，不過因為工作很忙先耽擱，還不會那麼快動工。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▼論裝潢的重要XDDD。（圖／朴織稻授權引用）

▲陰暗透天「8萬神改造」變工業風！焊接、貼地磚一手包辦　激美魚缸櫃被讚翻。（圖／朴織稻授權引用）

▲陰暗透天「8萬神改造」變工業風！焊接、貼地磚一手包辦　激美魚缸櫃被讚翻。（圖／朴織稻授權引用）

ET快訊
民調／你支持九二共識、一國兩制嗎？填問卷送100元全家禮物卡
心疼屏東嬤撿紙箱！他轉頭見「200萬紅賓士」網曝身家：有10
南韓總統文在寅怒宣誓！「賭上警察命運，徹查勝利、張紫妍」
正面對決賴清德！蔡英文宣布本週登記參選：國家正走在正確的道路

關鍵字：改造房屋,透天厝,破屋,工業風,魚缸櫃,木工,焊接,住宅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／阻止男出國被怒丟下樓！桃機女尖叫「4F→2F」重傷　2人身分曝光

影／朋友送「祖傳藥粉包」！警挖到夾鏈袋…秒帶回派出所　結局逆轉笑爆萬人

還剩14天特休！主管狠打壓...離職媽「霸氣回擊」老闆超慌　網卻嘆虧大了

地震連4月次數驟降！專家「921前也這樣」　氣象局：拖很長就要小心

快訊／桃園機場深夜1男1女吵架！2人從4F手扶梯墜地　目擊旅客驚恐：滿地血

影／紐約隨機找人試吃台灣「這款零食」　好吃到路人飆髒話！

影／尾牙中50萬！她2個月後「莫名被開除」…傻眼：獎金都沒了

台中OL手機放口袋掉了「全身麻」放棄　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

兒水痘請假！硬送補習班「進度才跟得上」零歉意　母：其他小孩不關我的事

男生別自以為帥！　女生最討厭的開車行為大公開

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

印尼女懷孕愛上水果肥皂味道　當冰淇淋又舔又吮「吃到發泡」

男生別自以為帥！　女生最討厭的開車行為大公開

小心遲到！長榮航空3/31起「關櫃時間」改了　提前至起飛前60分鐘

尾牙抽中北海道5日遊！主管「自己找旅行社」再報帳　他爽特休...結局悲慘

陰暗透天厝「8萬神改造」變工業風！焊接、水電全自己來...激美魚缸櫃被推爆

「第十屆總統文化獎」獎金百萬　林昶佐：當一個人影響更多人就是文化

核一除役環評初審通過！台電：2055年完成核廢最終處置場

兒時蒐集癖！懷舊貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她懷念嘆：時代的眼淚

謝銘祐「恁的演唱會」第十場唱進嘉義布袋港　旅外企業家回饋故鄉長輩

影／這間小7很「安藤忠雄」！清水模工法做建築　文青打卡新地標　

宜蘭慧燈中學76人上繁星　國立大學43人、醫學系2人

抗癌26年　馬漢忠出畫冊為父親圓夢

山西山崩13人失聯！搜救隊「72hrs狂找」...累到臥土堆秒睡

空軍上校撩2女兵「妹妹我愛你」　軍方認「影響軍譽」勒令退伍

4歲女童誤吞鈕扣型電池　醫師：如腐蝕穿孔恐致命！

電商攻午休限時特賣　iPhone Xs、Switch主機最殺321元起

眼睛的維生素──葉黃素是什麼？

影／男神操作穿馬路　突往後跌！慘了...30組「護欄」骨牌式倒地

中職／統一獅30周年啦啦隊新「銀」衣　有贏球之意

美媒揭露：駕駛波音737 MAX　只要上1小時iPad課程

賴清德讚「百年一見的奇才」　韓國瑜：我是令狐沖

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

染破傷風變這樣　網驚：好像大法..

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙..

她到朋友新店聊天　老闆娘丟錢給..

4歲外甥給178元紅包原因曝　..

剩14天特休！主管打壓離職媽霸..

外國人試吃台灣「這零食」　好吃..

地震連4月次數驟降！專家：92..

OL請生理假！他酸：月經來一副..

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉..

郭董高調曬合照反「害到」高鐵正..

先飆30度周五起倒春寒　全台有..

嘉義鳳梨價格暴跌　農糧署回應了

童年毀光！她買懷舊綠豆糕崩潰：..

20歲媽做苦力辛酸故事曝　好心..

更多熱門

相關新聞

漏水修18次越抓越漏　連鄰居也遭殃

住宅消費糾紛多，甚至連前副縣長也受害！根據住宅消保會統計，該協會過去6年共約5千件住宅消費糾紛發生。住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，近日甚至發生縣市合併前的副縣長，在退隱政壇後，竟遇到請人抓漏、越修越漏，連修18次後連鄰居也一起漏水的事件發生。

櫻花建設首進三峽　打造好住全齡宅

伸港民宅失火　疑拜天公釀災

高雄房市全台本夢比最高、先跑先贏

329檔期首購宅　比機能也比地段

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

小孩照書養　1歲半童不會走路

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面